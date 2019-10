Sneezing Benefits: बीमार हाेने से बचना है ताे ना राेकें छिंक

Sneezing Benefits In Hindi: ब्रिटेन के लीसेस्टर विश्वविद्यालय में एक ऐसे मरीज का इलाज किया गया जिसे छींक रोकने के कारण गले में झनझनाहट और सूजन की दिक्कत हुई। फिर उसकी आवाज भी चली गई। सात दिन के इलाज के बाद उसकी तकलीफ कम हुई। भारतीय मूल के डॉक्टरों ने भी लोगों को छींक न रोकने के लिए चेताया है ( Sneezing helps keep your body safe )।

ऐसे बढ़ता खतरा :

दरअसल छींक से शरीर को रोगी बनाने वाले बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं और ऐसा नहीं होने पर बैक्टीरिया अंदर ही रहते हैं और बीमारियों का कारण बनते हैं। वहीं छींक रोकने से मस्तिष्क की नसें फट सकती हैं या फिर कानों पर नकारात्मक असर पड़ने से सुनाई देने की शक्ति भी जा सकती है।

जबरदस्ती न रोकें :

सर्दी-जुकाम के अलावा एलर्जी के कारण भी छीकें आती है। ऐसे में जबरदस्ती इसे रोकने के बजाय घरेलू उपाय अपनाएं। जैसे लहसुन की कली, अदरक, कालीमिर्च खाएं जिससे बैक्टीरिया मर सकें।