How to calm the mind : अस्थिर मन को शांत करने के लिए ये है बेहद आसान और अद्भुत उपाय

जयपुरPublished: Jun 20, 2023 10:18:08 am Submitted by: MANOJ VASHISTH

Relaxing and calming exercises : मन में हमेशा आपके जीवन से संबंधित बातें चलती रहती हैं। लेकिन शायद आप यह बात नहीं जानते कि मन व दिमाग हमेशा अशांत रहने से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। जब तक कोई अपने मन को शांत करना न सीख ले तब तक वह कुछ और सही से नहीं सीख सकता है।

How to calm the mind

Relaxing and calming exercises : आजकल की भाग-दौड़ वाली लाइफस्टाइल में मन और दिमाग का अशांत रहना एक आम बात है। मन को शांत करना नामुमकिन तो नहीं होता है लेकिन मन को शांत करने के लिए टिप्स (tips to calm the mind) और उपाय को सही तरीके से इस्तेमाल करना जरुरी होता है। जब तक कोई अपने मन को शांत करना न सीख ले तब तक वह कुछ और सही से नहीं सीख सकता है।