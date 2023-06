पोरों पर प्रेशर से मिलेेगा साइनस में आराम , जानिए क्या होता है साइनोसाइटिस

जयपुरPublished: Jun 19, 2023 10:40:06 am Submitted by: MANOJ VASHISTH

How to Get Rid of a Sinus Infection

How to Get Rid of a Sinus Infection : साइनस ईएनटी(नाक, कान, गला) रोगों में से एक है। नाक के अंदर की सतह जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है, उसे साइनस कहते हैं। जब किसी कारण से साइनस में संक्रमण होता है, तो इसकी झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिसे साइनोसाइटिस कहते हैं।