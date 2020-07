एक्टर Anupam Shyam गंभीर हालत में हुए ICU में भर्ती, एक्टर ने सोनू सूद से लगाई मदद की गुहार

नई दिल्ली। बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक में अपने अभिनय से एक खास मुकाम पाने वाले एक्टर अनुपम श्याम (Anupam Shyam) की सेहत इन दिनों काफी समय से खराब चल रही है। उनकी देर रात हुई अचानक तबीयत खराब होने के चलते (Anupam Shyam admitted Hospital) गोरेगांव के लाइफलाइन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस मुश्किल घड़ी में मदद करने के लिए अनुपम ने एक्टर आमिर खान और सोनू सूद से मदद करने की अपील की है।

बताया जा रहा है कि अनुपम श्याम (Anupam Shyam suffering from kidney problems)काफी लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। कल रात देर वो गिर गए थे। जिससे उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई है। अब वो ICU में भर्ती हैं। बता दि कि एक्टर काफी लंबे समय से छोटे पर्दे पर टीवी शो (Thakur Sajjan Singh's role in the show 'Mann ki Awaaz pratigya' )मन की आवाज प्रतिज्ञा' में ठाकुर सज्जन सिंह का रोल प्ले कर रहे थे हर किसी ने इनके किरदार को इतना सराहा कि वो घर-घर में ठाकुर सज्जन सिंह के नाम से पहचाने जाने लगे है। अनुपम श्याम (Anupam Shyam admitted in ICU) के खराब सेहत की खबर जैसे ही आग की तरह फैली उसके बाद अभिनेता मनोज बाजपेयी (Actor Manoj Bajpayee will help Anupam Shyam) ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है।

अनुपम श्याम ने छोटे पर्दे पर ही अपनी धाक नही जमाई है बल्कि बड़े पर्दे पर भी काम करके एक अलग पहचान बनाई है। उन्होने कई फिल्मों में शानदार रोल किए हैं। अनुपम (Anupam Shyam films) ने 'लज्जा', 'नायक', 'दुबई रिटर्न', 'परजानिया', 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी', 'शक्ति: द पावर', 'बैंडिट क्वीन', अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म 'स्लमडॉग मिलियनेयर' जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है।