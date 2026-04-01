भारत के खिलाफ नफरत फैला रहे शाहरुख खान के ऑनस्क्रीन पिता, ‘धुरंधर’ की सस्ती कॉपी पर पाकिस्तानी एक्टर की हुई थू-थू

Javed Sheikh Pakistani Dhurandhar Controversy: पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री का एक नया शो इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में है। सीरीज 'जहन्नुम बरास्ता जन्नत' के कुछ क्लिप वायरल होने के बाद दर्शकों ने इसकी तुलना हाल ही में चर्चित फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' से करनी शुरू कर दी है। खास बात ये है कि इस शो में बॉलीवुड में लंबे समय तक काम कर चुके अभिनेता जावेद शेख भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिनकी एक्टिंग और संवाद शैली को लेकर इंटरनेट पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।