सलमान और अलवीरा खान पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, व्यापारी की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने भेजा समन

नई दिल्ली। बॉलीवुड के दंबग खान यानी सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा खान मुसीबतों में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। दअसल, सलमान खान और उनकी बहन अलविरा पर चंड़ीगगढ़ के एक व्यापारी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। व्यापारी ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसने सलमान के ब्रांड बीइंग ह्यूमन का शोरूम खोला था। दिल्ली में शोरूम खोलने के बाद सलमान की कंपनी उन्हें दिल्ली सामान नहीं भेज रही है। साथ ही कंपनी की वेबसाइट भी बंद है। सलमान और अलवीरा समेत 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। पुलिस ने सलमान और अलवीरा को समन भी भेज दिया है और 10 दिन में जवाब मांगा है।

Chandigarh police summon Bollywood actor Salman Khan, his sister Alvira Khan and 7 others associated with Being Human in an alleged case of fraud.



"They have been given till July 13 to reply. If there's anything criminal, action will be taken," Chandigarh SP Ketan Bansal. pic.twitter.com/Ye2dI97aN5