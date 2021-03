पूजा भट्ट की 'बॉम्बे बेगम्स' पर लगा बाल शोषण को प्रमोट करने का आरोप, बाल आयोग ने मांगी रिपोर्ट

मुंबई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'बॉम्बे बेगम्स' पर आपत्ति जताई है। आयोग ने नेटफ्लिक्स को पूजा भट्ट की प्रमुख भूमिका वाली इस वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग रोकने के लिए भी कहा है। आयोग ने चिंता जताई है कि इस वेब सीरीज में दिखाए बच्चों से जुड़े दृश्यों से बाल शोषण को बढ़ावा मिल सकता है।

इन दृश्यों पर है विवाद

बाल आयोग ने एक ट्विटर हैंडल की ओर से शेयर किए इस वेब सीरीज के आपत्तिजनक दृश्य का भी संज्ञान लिया है। इस ट्वीट में शेयर वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने इसके स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा है कि अब ऐसी वेब सीरीज आई है जिसमें नाबालिगों को कोकिन लेते दिखाया गया है। बता दें कि 'बोम्बे बेगम्स' के एक दृश्य में 13 साल के बच्चे को एक पार्टी में नशा करते हुए दिखाया गया है। वेब सीरीज में एक बच्ची को अपनी साथी छात्राओं को बॉडी पार्ट के बारे में बात करते और तस्वीरें क्लिक करते भी दिखाया गया है। इन दृश्यों पर भी चिंता जताई गई है।

नोटिस में कही ये बात

NCPCR के नोटिस में कहा गया है कि देश में बच्चों की ऐसी छवि किसी भी रूप में दिखाए जाने की आयोग अनुमति नहीं देता है। बच्चों के बारे में दिखाए जाने वाले ऐसे कंटेंट को दिखाए जाने से पहले नेटफिल्क्स को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए आपको निर्देशित किया जाता है कि इस मामले को तुरंत देखें और वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग रोकें। साथ ही आयोग ने नेटफ्लिक्स को 24 घंटे में एक्श्न रिपोर्ट देने को कहा गया है। अगर ऐसा नहीं होता है आयोग नियमानुसार कार्यवाही करेगा।

इन वेब सीरीज पर भी हुआ विवाद

आपको बता दें कि 'बॉम्बे बेगम्स' से पहले अन्य कई वेब सीरीज पर भी लोगों ने आपत्तियां जताई हैं। इनमें 'तांडव' वेब सीरीज प्रमुख है। इस सीरीज पर आरोप लगा था कि इसमें हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला एक दृश्य और संवाद थे। विरोध के बाद पहले निर्माताओं ने और फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी।

अक्षय और बॉबी देओल के प्रोजेक्ट भी विवादों में

अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'लक्ष्मी' पर भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगे थे। इसके बाद फिल्म के नाम में बदलाव किया गया था। इसी तरह के आरोप बॉबी देओल की वेब सीरीज 'आश्रम' पर भी लगे। लोगों का कहना था कि इसमें हिन्दू संतो की गलत छवि दिखाई गई। हालांकि निर्माता प्रकाश झा ने आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया। इनके अलावा अनुष्का शर्मा की 'पाताल लोक', अनिल कपूर की 'एके वर्सेज एके', पूजा भट्ट की 'सड़क' पर भी विवाद सामने आए।