रॉ के पूर्व ऑफिसर NK Sood के आरोपों के बाद Deepika Padukone हुई ट्रेंड, कहा था- JNU जाने के मिले थे 5 करोड़ रुपए

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद बॉलीवुड की माफिया के साथ सांठगांठ चर्चा का विषय बनी हुई है। कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने खुले तौर पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बॉलीवुड माफिया की तरह काम करता है जहां आउटसाइडर्स को प्रताड़ित किए जाने के साथ-साथ नीचा भी दिखाया जाता है। वहीं कुछ दिनों पहले रॉ के पूर्व ऑफिसर एनके सूद (Former RAW Officer NK Sood) ने भी बॉलीवुड को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे। उन्होंने ब्रिटिश-पाकिस्तानी बिजनेसमैन अनील मसर्रत (British-Pakistani businessman Aneel Mussarat) का कई बॉलीवुड सेलेब्स से जान पहचान होने की बात कही थी। सूद के मुताबिक, अनील मसर्रत पाकिस्तान के पीएम इमरान खान (Pakistan PM Imran Khan) का बहुत अच्छा दोस्त है। यहां तक कि वो उनकी पार्टी पीटीआई को फंड (Aneel Mussarat funded Imran Khan PTI party) भी करता है। सूद ने कहा था कि अनील मसर्रत जब लंदन आता है तो ISI के लोगों और पाकिस्तानी आर्मी (ISI and Pakistani Army) के लिए पार्टी होस्ट करता है। इसी कड़ी में उन्होंने बॉलीवुड की दीवा दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) पर भी बड़ा आरोप लगाया था।

सूद की मानें तो अनील मसर्रत एंटी-इंडिया एक्टिविटीज में शमिल है और लंदन में होने वाले CAA के खिलाफ प्रदर्शन को भी अनील ने फाइनेंस किया था। अब जो सबसे खास बात है वो ये कि सूद ने दीपिका पादुकोण को लेकर भी बड़ी बात बोली है। उनके मुताबिक, दीपिका जेएनयू में CAA के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को सपोर्ट करने अनील मसर्रत के कहने पर ही गई Deepika Padukone went JNU on request of Aneel Mussarat) थी। छपाक के प्रमोशन के दौरान ये शुरू हुआ था। सूद ने ये भी आरोप लगाया है कि दीपिका को वहां जाने के लिए 5 करोड़ रुपए भी मिले थे (Deepika Padukone got Rs five crore) जिसपर प्रवर्तन निदेशालय गौर कर रहा है। उन्होंने दीपिका को ISI के जनरल डायरेक्टर आसिफ गफूर की तरफ से सराहना मिली थी इसे भी याद दिलाया।





इसके अलावा सूद ने ये भी कहा है कि अनील मसर्रत की बेटी की शादी साल 2017 (Aneel Mussarat daughter wedding in 2017) में हुई थी। जहां बॉलीवुड के टॉप सेलिब्रिटीज पहुंचे थे। रणवीर सिंह (Ranveer Singh), ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan), सोनम कपूर, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी और करण जौहर जैसे सितारों को इस शादी में देखा गया था। उऩ्होंने ये भी कहा कि अनिल कपूर, अनील मसर्रत को 25 सालों से जानते हैं और फैमिली रिलेशन्स भी हैं। सोनम कपूर की शादी में भी अनील मसर्रत पहुंचे थे। गौरतलब हो कि सूद, सुशांत सिंह राजपूत केस में कह चुके हैं कि उसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ हो सकता है।