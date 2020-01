जिस भारतीय जांबाज ने तोड़ी थी पाकिस्तानी सेना की कमर, उस पर बन रही खास मूवी, जानें पूरी डिटेल

फिल्ममेकर करण जौहर हॉरर और पीरियड ड्रामा फिल्म के बाद अब स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काओ पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। करण ने गुरुवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि ये फिल्म नितिन गोखले की किताब 'आर.एन. काओ : जेंटलमेन स्पाईमास्टर’ पर आधारित होगी। स्टिल एंड स्टिल मीडिया कलेक्टिव के साथ उनकी धर्मा प्रोडक्शंस, नितिन गोखले की इस किताब को सिल्वर स्क्रीन पर ढालने के लिए पूरी तरह तैयार है।

यह फिल्म भारतीय स्पाईमास्टर, रामेश्वर नाथ काओ की कहानी को दिखाएगी। जिन्होंने भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी- रॉ की स्थापना की थी। रामेश्वर रॉ के पहले चीफ भी रह चुके हैं। वर्ष 2002 में इन्होंने आखिरी सांस ली। हालांकि अभी तक यह फाइनल नहीं हुआ कि इस स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काओ की भूमिका में कौनसा एक्टर नजर आएगा।

Bringing to you an adaptation of Nitin Gokhale’s book - “R.N.Kao: Gentleman Spymaster” to the silver screen. More information coming soon!@apoorvamehta18 #AmritpalBindra @anandntiwari @DharmaMovies #StillAndStillMediaCollective pic.twitter.com/gsHoWIHknn