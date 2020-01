बांदीपुर टाइगर रिजर्व में शूट करते वक्त रजनीकांत हुए घायल फिर भी पूरी की शूटिंग, बेयर ग्रिल्स के साथ अक्षय कुमार जल्द होंगे शामिल

नई दिल्ली | सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) ने ‘मैन वर्सेस वाइल्ड’ (Man Vs Wild) के बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के साथ मंगलवार को शूटिंग की। इस दौरान रजनीकांत घायल हो गए। कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में शूटिंग करते वक्त रजनीकांत के पैर का टखना मुड़ गया और उनके कुछ चोटें आ गईं। उनके हाथ पर कोहनी के पास भी चोट लगी है। हालांकि वन अधिकारी की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक, रजनीकांत को कोई गंभीर चोटें नहीं आई हैं, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे।

Sources: Actor Rajinikanth has suffered minor injuries during the shooting of an episode of 'Man vs Wild' with British adventurer Bear Grylls, at Bandipur forest in Karnataka. (file pics) pic.twitter.com/uQxsHCTkCb