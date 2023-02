जवान की शूटिंग से पहले चेन्नई में नयनतारा के जुड़वा बच्चों से मिलने पहुंचे शाहरुख खान, दोनों की गुडबाय किस ने खींचा सबका ध्यान

Submitted by:

Shah Rukh Khan visits Nayanthara: एक तरफ 'पठान' धमाल मचा रही है तो दूसरी तरफ शाहरुख खान ने अपनी फिल्म 'जवान' की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। एटली द्वारा निर्देशित 'जवान' की शूटिंग करने शाहरुख खान चेन्नई पहुंच गए हैं। यहां वह एक्ट्रेस नयनतारा से मिलने उनके घर भी पहुंचे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Shah Rukh Khan visits Nayanthara’s twins in Chennai ahead of ‘Jawan’ shoot, fans throng the ‘Pathaan’ star