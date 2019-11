MeToo: सचिन तेदुंलकर को लेकर किए गए ट्वीट पर अब सोना मोहपात्रा ने कही बड़ी बात

नई दिल्ली: सिंगर सोना मोहपात्रा आजकल सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में उन्होंने अनु मलिक की इंडियन आइडल 11 में वापसी पर सवाल उठाए थे। सोना मोहपात्रा अक्सर कई मुद्दों को सोशल मीडिया के जरिए उठाती रहती हैं। अब सोना ने अपने उस ट्वीट को लेकर सफाई दी है, जो उन्होंने सचिन तेंदुलकर के लिए किया था। सोना मोहपात्रा ने सचिन तेंदुलकर को लेकर किए गए ट्वीट पर सफाई दी है।

Not True. A national hero’s twitter handle being used as a commercial marketing machinery by @SonyTV to divert the public’s attention from the fact that they reinstated a serial sexual offender as judge on Indian Idol upset me. Nothing else. #clickbait #pr #tactics I SEE YOU. https://t.co/oQDOKBbNnr

सोना ने साफ किया है कि उन्होंने सचिन की आलोचना नहीं की। वह सिर्फ सोनी टीवी की सच्चाई बता रही थीं। सचिन ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स की तारीफ की थी। अब इसी सोना ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि 'ये सच नहीं हैं। एक नेशनल हीरो का ट्विटर हैंडल कॉमर्शियल मार्केटिंग के लिए सोनी टीवी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। उन्होंने इंडियन आइडल में जज के रूप में एक सीरियल यौन अपराधी को बहाल किया है।'

वहीं सोना एक और ट्वीट में लिखा- 'किसी से सवाल पूछना भड़काना नहीं कहलाता है। ये जनतंत्र की बुनियाद है। क्लिक बेट हेडलाइंस बनाकर पब्लिक को विचलित न करें। अनु मलिक, एक यौन शिकारी, इंडियन आइडल का जज? अगर आपकी हेडलाइन होती तो बेहतर होता।'

Really touched by the soulful singing & life-stories of these talented youngsters on Indian Idol.



Rahul, Chelsi, Diwas and Sunny come from different parts of the country but have the same passion & dedication for music despite all odds.

I’m sure they’ll go a long way. pic.twitter.com/dNqNd2iGmk