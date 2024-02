बॉक्स ऑफिस पर शाहिद-कृति की फिल्म चली फ्लॉप की ओर, मंडे टेस्ट में बदतर हुआ कलेक्शन

मुंबईPublished: Feb 13, 2024 07:50:43 am Submitted by: Priyanka Dagar

'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' फिल्म शाहिद कपूर की फ्लॉप फिल्म में शामिल हो सकती है? ये सब हम बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार कह सकते हैं आईये जानते हैं क्या है फिल्म की हालत...

शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' का मंडे कलेक्शन आया सामने

शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और कृति सैनन की स्टारर फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' ने 4 दिनों में में 30.85 करोड़ कमाई कर ली है पर सोमवार को 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' का Sacnilk ने ट्रेड के अनुसार आंकडे बताए हैं। इसके अनुसार वीकेंड पर फिल्म को एक टिकट पर एक फ्री (Buy One Get One) का फादा नहीं हुआ। मेकर्स ने वीकेंड पर फिल्म के कलेक्शन को बढ़ाने के लिए ये ऑफर दिया था जो कोई काम नहीं आया और मंडे कलेक्शन में गिरावट का सामना करना पड़ा। लगभग 65 प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गई।