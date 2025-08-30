40 साल बाद कैदियों का बढ़ा खुराक भत्ता, अब 10 के बजाय 70 रुपए मिलेंगे

बूंदी. महंगाई के इस दौर में आखिरकार राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों के पेट की सुध ली है। चालीस साल बाद सरकार ने कैदियों को अन्य जगह ले जाते समय मिलने वाला खुराक भत्ता बढ़ा दिया है। अब न्यायालय में पेशी या दूसरी जेल में शिङ्क्षफ्टग के दौरान पुलिस अभिरक्षा में जाने वाले कैदियों को प्रतिदिन 70 रुपए मिलेंगे। अब तक यह राशि केवल 10 रुपए थी। सरकार के इस फैसले से कैदियों को यात्रा के दौरान भरपेट भोजन मिल सकेगा।