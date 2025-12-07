पटाखा बाइक के 125 साइलेंसरों को बुलडोजर चलाकर किया नष्ट

बूंदी. पुलिस लाइन में साइलेंसर को बुलडोजर चलाकर नष्ट करते हुए।
बूंदी. यातायात पुलिस द्वारा 2 पटाखा बाइक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वर्ष 2025 में खुलवाए गए 125 अवैध मॉडिफाइड पटाखा साइलेंसर को शनिवार को पुलिस लाइन में जेसीबी की मदद से कुचल कर नष्ट किया गया। इन साइलेंसर पर बुलड़ोजर चलाकर नष्ट किया। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि शहर में अवैध रूप से पटाखा बाइक के माध्यम शोर-शराबा कर दहशत फैलाने वाले पटाखा बाइक के विरुद्ध अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा के सुपरविजन में यातायात प्रभारी बहादुर ङ्क्षसह के नेतृत्व में यातायात पुलिस दो पटाखा बाइक को जप्त कर उनके मॉडिफाइड साइलेंसर खुलवा कर यातायात नियमों का उल्लघंन की कार्रवाई की गई। साथ ही वर्ष 2025 में अब तक खुलवाए गए 125 मॉडिफाइड साइलेंसर को पुलिस लाइन के अंदर रोड पर सजा कर इनके ऊपर बुलडोजर वाले रोड रोलर चढ़ाकर कुचल कर नष्ट किया गया। इस मौके पर वाहन चालकों को भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पटाखा बाइक आमजन, मरीजों, बुजुर्गों व विद्यार्थियों के लिए परेशानी का कारण बनता है । इस तरह बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाना कानून का उल्लंघन है।
वाहन चुराने की नीयत से आए गिरफ्तार आरोपियों को भेजा जेल
हिण्डोली. थाना क्षेत्र के ग्राम तालाब गांव में मंगलवार देर रात को वाहन चोरी करने की नीयत आए तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय में पेश किया। जिन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश दिए। पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात को तालाब गांव में वाहन चोरी की नीयत से आए तीन जनों नन्दकिशोर मीणा निवासी मडासिल जिला धौलपुर, कहेरी उर्फ केशराम उर्फ चुटिया उर्फ मुनेष व लोकेश सरमथुरा जिला धौलपुर को लोगों ने पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दो दिन पुलिस रिमांड पर लिया था। जिन्हें शनिवार को न्यायालय में पेश करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीनों को जेल भिजवाने के आदेश दिए। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से देसी कट्टा ,पांच जिंदा कारतूस एक मास्टर की भी जब्त की थी।