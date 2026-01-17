Bundi : कीचड़ भरी डगर से विद्यालय पहुंच रहे नौनिहाल, ताला लगाकर जताया आक्रोश

वर्षों पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सडक़ का निर्माण कराया था, जो अब डामर व गिट्टी उखड़ जाने व घरों का पानी सड़क पर ही ठहरा रहने से एक किमी सड़क कीचड़ से भरी रहती है। सड़क की ना निर्माण विभाग सुध ले रहा ना ही पंचायत प्रशासन, जिससे विद्यालय आने वाले नौनिहालों को कीचड़ में होकर ही विद्यालय आना-जाना पड़ता है। शुक्रवार सुबह विद्यार्थियों व ग्रामीणों ने गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय के ताला लगा दिया।