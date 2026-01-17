Bundi : कीचड़ भरी डगर से विद्यालय पहुंच रहे नौनिहाल, ताला लगाकर जताया आक्रोश

नैनवां. संडीला गांव में कीचड़ से सना रास्ता। इसी में होकर बच्चे विद्यालय आते-जाते है।
नैनवां. उपखण्ड की गम्भीरा ग्राम पंचायत के संडीला गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाने वाले नौनिहालों को एक किमी कीचड़ भरी डगर से गुजरना पड़ रहा है। प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराने के बाद भी गांव में आम रास्ते में हो रहे कीचड़ की समस्या का समाधान नहीं कराने से परेशान विद्यार्थियों व ग्रामीणों ने शुक्रवार को विद्यालय के ताला लगा दिया।
वर्षों पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सडक़ का निर्माण कराया था, जो अब डामर व गिट्टी उखड़ जाने व घरों का पानी सड़क पर ही ठहरा रहने से एक किमी सड़क कीचड़ से भरी रहती है। सड़क की ना निर्माण विभाग सुध ले रहा ना ही पंचायत प्रशासन, जिससे विद्यालय आने वाले नौनिहालों को कीचड़ में होकर ही विद्यालय आना-जाना पड़ता है। शुक्रवार सुबह विद्यार्थियों व ग्रामीणों ने गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय के ताला लगा दिया।
कीचड़ भरी राह के विरोध में विद्यालय के ताला लगाने की सूचना पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से सहायक अभियंता सोनू नागर, कनिष्ठ अभियंता अश्विनी बेनीवाल, शिक्षा विभाग से मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी ओमप्रकाश बुनकर, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षाधिकारी अनिल गोयल, ग्राम पंचायत से ग्राम विकास अधिकारी बुद्धिप्रकाश चावला संडीला गांव पहुंचे।
अधिकारी मौके पर पहुंचे तो विद्यालय के ताला लगाकर ग्रामीण व बच्चे ताला लगाकर विद्यालय के बाहर धरने पर बैठे थे। अधिकारियों ने दोपहर साढ़े 12 बजे ग्रामीणों को समझाकर व अतिक्रमण हटाकर सड़क पर ग्रेवल डालकर कीचड़ की समस्या दूर करने का आश्वासन देकर विद्यालय का ताला खुलवाया।
पुनर्निर्माण के प्रस्ताव भेज रखे
सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सोनू नागर ने बताया कि सडक़ के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव भेज रखे है, लेकिन निर्माण के लिए बजट नही मिल पा रहा।
अधिकारियों ने स्थिति देखी
विद्यालय का ताला खुलवाने के बाद सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता व ग्राम विकास अधिकारी ने पूरे गांव में घूमकर सडक़ पर हो रहे कीचड़ की स्थिति देखी। अधिकारियों ने भी बताया कि कीचड़ होने से बच्चों को कीचड़ में होकर ही विद्यालय आना पड़ रहा है। इसका समाधान होना जरूरी है।
ग्रेवल डाली जाएगी
गम्भीरा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी बुद्धिप्रकाश चावला ने रास्ते के दोनों तरफ का अतिक्रमण हटवाया जाएगा। उसके बाद कीचड़ की समस्या दूर करने के लिए ग्रेवल डाला जाएगा। सीबीईओ ओमप्रकाश बुनकर ने बताया कि सड़क की मांग को लेकर विद्यालय के ताला लगा दिया। लोगों को समझाकर ताला खुलवा दिया।
