Bundi : दूध वितरण में विसंगतियों पर संभागीय आयुक्त ने जताई नाराजगी

संभागीय आयुक्त ने विद्यालय परिसर में शैक्षणिक अनुशासन को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया। शाला दर्पण पोर्टल पर डेटा अपलोड करने में देरी और शिक्षकों की अनुपस्थिति को लेकर उन्होंने मॉनिटरिंग को मजबूत करने के निर्देश दिए

प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश पीएमश्री विद्यालय बूंदी में प्रबंधन में पाई गई कमियों को सुधारने और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति रोकने के लिए संयुक्त निदेशक (शिक्षा) कोटा को प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संभागीय आयुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि विद्यालयों का नियमित और गहन निरीक्षण किया जाएं।