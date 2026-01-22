Bundi : दूध वितरण में विसंगतियों पर संभागीय आयुक्त ने जताई नाराजगी

बूंदी. विद्यालय का निरीक्षण करते संभागीय आयुक्त।
बूंदी. संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने बुधवार को बूंदी और रामगंजबालाजी स्थित पीएम श्री विद्यालयों का सघन निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान मिड-डे मील योजना की बारीकी से समीक्षा की गई। दूध वितरण में पाई गई विसंगतियों को आयुक्त ने गंभीरता से लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों के पोषण से जुड़ी योजनाओं में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। इस संबंध में उन्होंने रिकॉर्ड को अपडेट करने और वास्तविक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए।
संभागीय आयुक्त ने विद्यालय परिसर में शैक्षणिक अनुशासन को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया। शाला दर्पण पोर्टल पर डेटा अपलोड करने में देरी और शिक्षकों की अनुपस्थिति को लेकर उन्होंने मॉनिटरिंग को मजबूत करने के निर्देश दिए
प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश पीएमश्री विद्यालय बूंदी में प्रबंधन में पाई गई कमियों को सुधारने और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति रोकने के लिए संयुक्त निदेशक (शिक्षा) कोटा को प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संभागीय आयुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि विद्यालयों का नियमित और गहन निरीक्षण किया जाएं।
उपखंड अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया
हिण्डोली. संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने उपखण्ड कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपखण्ड कार्यालय में उपखंड अधिकारी शिवराज मीणा, तहसीलदार रतन लाल मीणा उपस्थित रहे। आयुक्त ने उपखंड अधिकारी कार्यालय में प्रत्येक अनुभाग कक्ष में जाकर कक्षों की साफ-सफाई एवं रिकार्ड संधारण को देखा तथा संबंधित अनुभागों के लिपिकों से उनके द्वारा किए जा रहे कार्यो पर चर्चा की गई।
उपखण्ड अधिकारी कक्ष में उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार की उपस्थिति में निरीक्षण दल द्वारा तैयार किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई तथा निरीक्षण मे पाई गई कमियों की पूर्ति कर पालना रिपोर्ट में अवगत कराने के निर्देशित दिए। निरीक्षण के दौरान चुनाव अनुभाग में जाकर चुनाव से संबंधित लिपिक तथा कार्मिकों से एसआइआर 2025 में प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली, फार्म के निस्तारण के संबंध मे चर्चा की गई। तथा आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया।
