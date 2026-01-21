21 जनवरी 2026,

बूंदी

बूंदी: जंगल में शहद तोड़ने गए बच्चों के उड़े होश, पेड़ पर लटका मिला साड़ी का फंदा और नीचे बिखरा था कंकाल

गेण्डोली थाना क्षेत्र के बोरदा काछियान गांव स्थित मेज नदी के किनारे जंगल में शहद तोड़ने गए बच्चों को मानव कंकाल दिखाई देने पर सनसनी फैल गई। कंकाल के पास एक पेड़ पर साड़ी का फंदा भी लटका मिला।

बूंदी

image

kamlesh sharma

Jan 21, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

बूंदी। गेण्डोली थाना क्षेत्र के बोरदा काछियान गांव स्थित मेज नदी के किनारे जंगल में शहद तोड़ने गए बच्चों को मानव कंकाल दिखाई देने पर सनसनी फैल गई। कंकाल के पास एक पेड़ पर साड़ी का फंदा भी लटका मिला।

पुलिस के अनुसार कंकाल की शिनाख्त बोरदा काछियान निवासी भगवान कहार की पत्नी तथा आडीबाड निवासी गजानंद कहार की पुत्री तस्वीर बाई (25) के रूप में हुई। तस्वीर बाई करीब छह माह पूर्व लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी उसके ससुराल पक्ष द्वारा गेण्डोली थाने में दर्ज कराई गई थी।

पति-पत्नी के विवाद के बाद हुई थी लापता

थानाधिकारी तेजपाल सैनी ने बताया कि आडीबाड (मैणोली) निवासी गजानंद कहार की पुत्री तस्वीर बाई की शादी करीब छह वर्ष पूर्व बोरदा काछियान निवासी भगवान पुत्र राधेश्याम कहार से हुई थी। दंपती की तीन वर्षीय पुत्री गुंजन है।

15 अगस्त 2025 को पति-पत्नी के बीच आपसी विवाद के बाद तस्वीर बाई अपनी तीन वर्षीय पुत्री को सास-ससुर के पास छोड़कर दोपहर से लापता हो गई थी। ससुराल और पीहर पक्ष ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। अगले दिन इस संबंध में गेण्डोली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी।

साड़ी के फंदे व आभूषणों से हुई पहचान

जंगल में कंकाल मिलने की सूचना पर मृतका के पिता गजानंद कहार मौके पर पहुंचे। उन्होंने पेड़ पर बंधी साड़ी को पहचानते हुए बताया कि यही साड़ी उन्होंने कुछ समय पहले अपनी पुत्री को पहनाकर ससुराल भेजी थी। वहीं पति भगवान कहार ने मौके पर मिले लच्छे के डोरे अपनी पत्नी के बताए।

प्रथम दृष्टया आत्महत्या माना

गेण्डोली थानाधिकारी तेजपाल सैनी ने बताया कि घटनास्थल पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अब तक प्राप्त अन्य तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल आत्महत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई है। मृतका की शादी को सात वर्ष से कम समय होने के कारण प्रकरण की जांच केशवरायपाटन उपखंड अधिकारी ऋतुराज शर्मा द्वारा की जाएगी। जांच पूर्ण होने के पश्चात जो भी निष्कर्ष सामने आएंगे, उसके अनुरूप आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

21 Jan 2026 03:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / बूंदी: जंगल में शहद तोड़ने गए बच्चों के उड़े होश, पेड़ पर लटका मिला साड़ी का फंदा और नीचे बिखरा था कंकाल

