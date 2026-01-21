बूंदी: जंगल में शहद तोड़ने गए बच्चों के उड़े होश, पेड़ पर लटका मिला साड़ी का फंदा और नीचे बिखरा था कंकाल

गेण्डोली थानाधिकारी तेजपाल सैनी ने बताया कि घटनास्थल पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अब तक प्राप्त अन्य तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल आत्महत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई है। मृतका की शादी को सात वर्ष से कम समय होने के कारण प्रकरण की जांच केशवरायपाटन उपखंड अधिकारी ऋतुराज शर्मा द्वारा की जाएगी। जांच पूर्ण होने के पश्चात जो भी निष्कर्ष सामने आएंगे, उसके अनुरूप आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।