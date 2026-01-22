Bundi : छोटे व्यापारियों के लिए विशेष पैकेज और सरल जीएसटी की मांग

सरकार सोने चांदी के भावों में स्थिरता लाने के लिए इसे ऑन लाइन व्यापार से मुक्त करवाए, ताकि बाजार में ग्राहक लौट सके तथा ज्वैलर्स व्यवसाय से जुड़े लोगों को नुकसान नहीं हो। महंगाई, जीएसटी की जटिल प्रक्रिया और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से स्वर्ण व्यवसाय प्रभावित हुआ है। बजट में सोने-चांदी पर जीएसटी दरों में सरलीकरण, छोटे व्यापारियों के लिए कर राहत और आसान ऋण व्यवस्था की घोषणा होनी चाहिए। साथ ही पारंपरिक कारीगरों के लिए कौशल विकास, बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार आवश्यक है।

माणक सोनी, स्वर्णकार