21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : नए उद्योगों को प्रोत्साहित करें सरकार, टैक्स में मिले राहत

जिले में बहुतायत रूप से धान की फसल की जाती है तथा अधिकांश किसानों की आजिविका का मुख्य स्रोत कृषि ही है।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Jan 21, 2026

Bundi : नए उद्योगों को प्रोत्साहित करें सरकार, टैक्स में मिले राहत

बूंदी. कुंवारती कृषि मंडी में बजट पूर्व चर्चा करते व्यापारी।

बूंदी. रामगंजबालाजी. जिले में बहुतायत रूप से धान की फसल की जाती है तथा अधिकांश किसानों की आजिविका का मुख्य स्रोत कृषि ही है। सरकार बजट में कृषि क्षेत्र विशेष तौर से धान के लिए अनुसंधान केन्द्र खोले एवं कृषि व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए करों में कटौती के साथ सुविधाएं बढ़ाए ताकि राजकोष में बढ़ोतरी हो एवं व्यापार को भी बढ़ावा मिले।

पुरानी मिल को भी संचालित करने के लिए नई मिलों के अनुरूप अनुदान मिलना चाहिए, ताकि नए उद्योग के अनुरूप संचालित हो सके। एवं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की प्रक्रिया को सरल व सुविधाजनक बनाया जाए तथा कागजी कार्रवाई के लिए भटकना नहीं पड़े।
द्वारका प्रसाद जाजू

मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान की मंडियों का संचालन होना चाहिए। वर्तमान समय में वहां जाने में उद्योगपति ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। मंडी टैक्स भी मध्यप्रदेश के बराबर होना चाहिए। सरकार को एक्सपर्ट एमपी भेज कर प्रदेश की मंडियों में भी वहां का मॉडल करना चाहिए ताकि किसान व व्यापारी दोनों परेशान नहीं हो।
विनोद न्याती

भू परिवर्तन प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। किसी भी नए उद्योग को लगाने के लिए कई कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचने के लिए सरकार को वन ङ्क्षवडो का प्रावधान करना चाहिए ताकि उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों का समय बच सके। और शुरुआती समय में मंडी टैक्स में रियायत मिलनी चाहिए।
गौरव नुवाल

जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा तीन साल पूर्व का खर्चा भी वर्तमान में वसूला जाता है, जो गलत है बिजली महंगी पड़ती है। सरकार को उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य करना चाहिए, जबकि पुराना बकाया निकाल कर जेब काटी जा रही है। प्रत्येक बिल में वाटर शेष बंद होना चाहिए।
राजेश तापड़िया

सरकार को शुल्क वसूली और स्थानीय स्तर पर खर्च में पारदर्शिता लानी होगी। कृषक कल्याण शुल्क बंद होना चाहिए। मंडी में इसका सीधा असर व्यापार पर पड़ता है। वर्तमान में शुल्क का भी सीधा असर जिंस के दामों पर दिखाई पड़ता है।
जयराम रोहिरा

अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डबल इंजन का फायदा मिल रहा है। राजस्थान को छोड़कर गुजरात में और मध्य प्रदेश में एक जैसी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्रो बेस इंडस्ट्री को मंडी शुल्क से मुफ्त किया हुआ है। इसके अलावा कृषि विकास शुल्क किसी भी नहीं लिया जाता है। ये भी राजस्थान में समाप्त होना चाहिए।
रमनदीप शर्मा

अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी भूमि परिवर्तन के लिए प्रत्येक जिले में एकल विंडों चालू होनी चाहिए। राजस्थान में एग्रो फूड प्रोसेसिंग उद्योगों का अलग से वर्गीकरण होकर उनको एग्रो फूड प्रोसेसिंग लाइसेंस मंडी लाइसेंस सेपरेट होना चाहिए, जो की एक ही लाइसेंस संपूर्ण राजस्थान में मान्य हो।
सुनील शृंगी, सचिव आढ़तिया संघ कुंवारती बूंदी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Jan 2026 05:19 pm

Published on:

21 Jan 2026 05:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : नए उद्योगों को प्रोत्साहित करें सरकार, टैक्स में मिले राहत

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बूंदी में बड़ा हादसा टला: पेट्रोल पंप के पास स्कूल वैन में लगी आग, 13 बच्चे बाल-बाल बचे

बूंदी

बूंदी: जंगल में शहद तोड़ने गए बच्चों के उड़े होश, पेड़ पर लटका मिला साड़ी का फंदा और नीचे बिखरा था कंकाल

बूंदी

भगवान देवनारायण जयन्ती महोत्सव

Bundi : कलश यात्रा में उमड़े श्रद्धालु, घोड़ी नृत्य बना आकर्षण
बूंदी

बड़ानयागांव एवं नैनवां के जैन मंदिर में हुई चोरियों का खुलासा करने की मांग

मौन जुलूस निकाल जैन समाज ने जताया विरोध
बूंदी

Bundi : किसानों ने किया प्रदर्शन, 120 ट्रैक्टरों के साथ एक किलोमीटर लंबी रैली निकाली

किसानों ने किया प्रदर्शन, 120 ट्रैक्टरों के साथ एक किलोमीटर लंबी रैली निकाली
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.