Bundi : नए उद्योगों को प्रोत्साहित करें सरकार, टैक्स में मिले राहत

बूंदी. रामगंजबालाजी. जिले में बहुतायत रूप से धान की फसल की जाती है तथा अधिकांश किसानों की आजिविका का मुख्य स्रोत कृषि ही है। सरकार बजट में कृषि क्षेत्र विशेष तौर से धान के लिए अनुसंधान केन्द्र खोले एवं कृषि व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए करों में कटौती के साथ सुविधाएं बढ़ाए ताकि राजकोष में बढ़ोतरी हो एवं व्यापार को भी बढ़ावा मिले।