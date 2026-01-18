चिकित्सक कक्ष और शौचालय की छत का गिरा प्लास्टर, एक मरीज घायल

जानकारी अनुसार दोपहर करीब 2:30 बजे चिकित्सक कक्ष में धमाका हुआ और छत पर हो रहा प्लास्टर टूट करके चिकित्सक की टेबल और मरीज देखने वाली स्ट्रेचर पर गिर पड़ा, जहां पर दिखाने आया मरीज रामेश्वर प्राजपत (30 ) के सिर व हाथ चोटील हो गया। तुरंत स्टाफ के द्वारा घायल को प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया। कुछ समय बाद शौचालय की छत का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत रही उस समय वहां पर वहां कोई मरीज नहीं था। ग्रामीणों ने प्रशासन से अस्पताल की पूरी छत नई डलवाने की मांग की है।