रोटरी क्लब बूंदी के सेवा कार्य प्रशंसनीय योग्य, सामाजिक क्षेत्र में निरंतर सेवा अग्रणी

अध्यक्ष ऋतुराज दाधीच ने वर्ष 2024-25 में किए गए कार्यों का प्रतिवेदन व स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। अतिथियों का क्लब के सदस्यों ने दुपट्टा और साफा बंधवाकर स्वागत किया। प्रांतपाल प्रज्ञा मेहता ने नवनियुक्त अध्यक्ष ऋतुराज दाधीच, सचिव जगदीश मंत्री सहित क्लब के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रांतपाल मेहता ने अपने संबोधन में कहा कि रोटरी क्लब बूंदी के सेवा कार्य प्रशंसनीय योग्य है। क्लब द्वारा निर्धन और सहायक लोगों के लिए विशेष कार्य किए गए। जिससे निर्धन लोगों को लाभ मिला। उन्होंने कहा कि क्लब हमेशा सामाजिक क्षेत्र में निरंतर सेवा कार्य करता रहेगा। क्लब द्वारा किए गए कार्यों के लिए क्लब को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया गया। यह हमारे लिए गौरव की बात है। वरिष्ठ रोटेरियन ओमप्रकाश चौधरी व पूर्व सचिव सुरेश जागेटिया ने नवनियुक्त अध्यक्ष ऋतुराज व सचिव जगदीश मंत्री का रोटरी कॉलर पहनाकर वर्ष 2025-26 का कार्यभार सौंपा। प्रांतपाल-3056 मेहता ने नए सदस्यों सतीश जोशी, द्वारका प्रसाद काबरा, राजेश कुमावत व दिग्विजय ङ्क्षसह यादव को भी शपथ दिलाई। समारोह के दौरान प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वरिष्ठ रोटेरियन सत्यनारायण सारस्वत की ओर से दिव्यांग को ट्राई साइकिल भेंट की गई। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।