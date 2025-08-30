उत्तम मार्दव धर्म की हुई पूजा, संस्कार शिविर में चढ़ाए  अर्घ्य, किए नृत्य

बूंदी. जैन समाज के चल रहे दसलक्षण पर्व के दूसरे दिन शुक्रवार को उत्तम मार्दव धर्म की पूजा की गई। जिनालयों में संगीतमय धुन के बीच महिला-पुरुषों ने मंडल के समक्ष अर्घ्य चढ़ाए। देवपुरा बघेरवाल छात्रावास के शांतिसिंधु सभा मंडपम में जैन मुनि वैराग्य सागर महाराज व मुनि सुप्रभ सागर सागर महाराज के सानिध्य में संस्कार शिविर की क्रियाए पूर्ण हुई। वहीं चौगान जैन मंदिर में आर्यिका सत्यमति माताजी व आर्यिका हेमश्री माता जी के सानिध्य में विधान हुआ। बाल ब्रह्मचारिणी आस्था बहन ने पूजा कराई।

चातुर्मास मीडिया प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि श्रीजी के अभिषेक व शांतिधारा जिनेश कुमार हनी पाटनी व महाआरती विनोद पाटनी ने की। चतुर्मास समिति संयोजक दीपक गंगवाल व उप संयोजक छुट्टन बाकलीवाल ने बताया कि चौगान जैन मंदिर में दिगंबर जैन महिला महासमिति द्वारा खुल जा धर्म का द्वार प्रतियोगिता कराई गई। अतिथि समाज अध्यक्ष संतोष पाटनी, नवीन गंगवाल, महिला मंडल अध्यक्ष चंद्रेश छाबड़ा, महासमीति सरंक्षिका सुमन कासलीवाल व सकल जैन महिला मंडल अध्यक्ष अनीता सेठिया रही। कार्यक्रम की शुरुआत में सरोज लुहाडिया ने मंगलाचरण किया। अध्यक्ष निर्मला पाटनी ने बताया कि प्रतियोगिता में बबीता गंगवाल, लांतव गंगवाल, पूजा पाटनी, गुणमाला छाबड़ा, श्रेया कोटिया व मैना गंगवाल विजेता बने। संचालन महामंत्री अनीता हरसोरा ने किया। इधर, शहर के मधुबन कॉलोनी, नागदी बाजार मंदिर, नैनवां रोड सहित अन्य मंदिरों में पूजा-अर्चना व रात को सांस्कृतिक धाार्मिक कार्यक्रम जारी है।