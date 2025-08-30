Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बूंदी

उत्तम मार्दव धर्म की हुई पूजा, संस्कार शिविर में चढ़ाए  अर्घ्य, किए नृत्य

बूंदी. जैन समाज के चल रहे दसलक्षण पर्व के दूसरे दिन शुक्रवार को उत्तम मार्दव धर्म की पूजा की गई। जिनालयों में संगीतमय धुन के बीच महिला-पुरुषों ने मंडल के समक्ष अर्घ्य चढ़ाए।

बूंदी

Narendra Agarwal

Aug 30, 2025

उत्तम मार्दव धर्म की हुई पूजा, संस्कार शिविर में चढ़ाए अर्घ्य, किए नृत्य
बूंदी. देवपुरा बघेरवाल छात्रावास में संस्कार शिविर में पूजा करते हुए।

बूंदी. जैन समाज के चल रहे दसलक्षण पर्व के दूसरे दिन शुक्रवार को उत्तम मार्दव धर्म की पूजा की गई। जिनालयों में संगीतमय धुन के बीच महिला-पुरुषों ने मंडल के समक्ष अर्घ्य चढ़ाए। देवपुरा बघेरवाल छात्रावास के शांतिसिंधु सभा मंडपम में जैन मुनि वैराग्य सागर महाराज व मुनि सुप्रभ सागर सागर महाराज के सानिध्य में संस्कार शिविर की क्रियाए पूर्ण हुई। वहीं चौगान जैन मंदिर में आर्यिका सत्यमति माताजी व आर्यिका हेमश्री माता जी के सानिध्य में विधान हुआ। बाल ब्रह्मचारिणी आस्था बहन ने पूजा कराई।
चातुर्मास मीडिया प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि श्रीजी के अभिषेक व शांतिधारा जिनेश कुमार हनी पाटनी व महाआरती विनोद पाटनी ने की। चतुर्मास समिति संयोजक दीपक गंगवाल व उप संयोजक छुट्टन बाकलीवाल ने बताया कि चौगान जैन मंदिर में दिगंबर जैन महिला महासमिति द्वारा खुल जा धर्म का द्वार प्रतियोगिता कराई गई। अतिथि समाज अध्यक्ष संतोष पाटनी, नवीन गंगवाल, महिला मंडल अध्यक्ष चंद्रेश छाबड़ा, महासमीति सरंक्षिका सुमन कासलीवाल व सकल जैन महिला मंडल अध्यक्ष अनीता सेठिया रही। कार्यक्रम की शुरुआत में सरोज लुहाडिया ने मंगलाचरण किया। अध्यक्ष निर्मला पाटनी ने बताया कि प्रतियोगिता में बबीता गंगवाल, लांतव गंगवाल, पूजा पाटनी, गुणमाला छाबड़ा, श्रेया कोटिया व मैना गंगवाल विजेता बने। संचालन महामंत्री अनीता हरसोरा ने किया। इधर, शहर के मधुबन कॉलोनी, नागदी बाजार मंदिर, नैनवां रोड सहित अन्य मंदिरों में पूजा-अर्चना व रात को सांस्कृतिक धाार्मिक कार्यक्रम जारी है।

केशवरायपाटन. जैन समाज ने मायजा गांव में श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर व श्री अरहनाथ दिगंबर जैन मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर उत्तम मादवधर्म पर दोनों मंदिरों पर अभिषेक व शांति धारा की गई। 10 लक्षण मंडल विधान का आयोजन किया गया। इसमें देव शास्त्र, गुरु की पूजा, सोलह कारण, पंचमेर जी, समय शिखर की पूजा कर 48 दीपों से भक्तामर जी के पाठ किया। बच्चों के कार्यक्रम में 1 मिनट की प्रतियोगिता रखी गई।

अभिषेक, शांतिधारा और पूजन अर्चन किया
डाबी. दशलक्षण महापर्व के दूसरे दिन उत्तम मार्दव धर्म की पूजा की गई। अभिषेक, शांतिधारा और पूजन अर्चन किया गया। पूजन अर्चन के बाद नवदेवता, पंचमेरू, सोलह करण पूजा एवं दशलक्षण पूजा उत्तम मार्दव धर्म के तहत हुई। जबलपुर से पधारी नीता दीदी ने कहा कि उत्तम मार्दव मृदुता का भाव मार्दव हैं, जिसने मान को मार दिया हो, अहम को मार दिया हो वहीं मार्दव धर्म है। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए मन में कटुता का भाव नहीं रखे। इस दौरान राजेन्द्र खटोड, चांदमल हरसोरा, महावीर कोटिया, लाभचंद धनोप्या सहित अन्य मौजूद रहे।

झालीजी का बराना. 10 दिवसीय पर्यूषण पर्व के दूसरे दिन कस्बे में स्थित दिगम्बर जैन समाज के चंद्रप्रभु भगवान मंदिर परिसर में उत्तम मार्दव धर्म की पूजा की गई। पंडित ध्रुव जैन ने बताया कि मंदिर में प्रात: से ही विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। नवयुवक मण्डल अध्यक्ष आनंद जैन, लोकेश जैन ने बताया कि दोपहर को उत्तम मार्दव मंत्र जाप सहित बच्चों की ज्ञान पाठशाला, स्वाध्याय एवं प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम आयोजित किए गए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2025 12:22 pm

Published on:

30 Aug 2025 12:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / उत्तम मार्दव धर्म की हुई पूजा, संस्कार शिविर में चढ़ाए  अर्घ्य, किए नृत्य

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.