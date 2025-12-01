आज से बदल गए ये 7 बड़े नियम, आधार से लेकर LPG, पेंशन, बैंकिंग सेवाओं पर पड़ेगा असर

आज से आधार कार्ड से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब आप अपने आधार कार्ड में नाम, पता, और जन्मतिथि जैसी जानकारी को पूरी तरह से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने आधार कार्ड अपडेट के लिए एक नई प्रक्रिया लागू की है, जिसके तहत डेटा का सत्यापन पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसे सरकारी दस्तावेजों से किया जाएगा। अब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना भी आसान हो गया है। इसके लिए UIDAI ने एक नया आधार ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। इसके साथ ही, UIDAI ने आधार अपडेट के लिए आवश्यक वैध दस्तावेजों की लिस्ट भी जारी की है।