Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

आज से बदल गए ये 7 बड़े नियम, आधार से लेकर LPG, पेंशन, बैंकिंग सेवाओं पर पड़ेगा असर

1 दिसंबर 2025 से आधार कार्ड अपडेट, LPG सिलिंडर की कीमतों में बदलाव, और ऑनलाइन बैंकिंग नियमों में संशोधन लागू हो गए हैं। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम में स्विचिंग की सुविधा अब समाप्त हो चुकी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 01, 2025

Rule Changed

आज से 7 नियमों में हुआ बदलाव (File Photo)

आज से (1 दिसंबर 2025) से देश भर में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता, सरकारी कर्मचारी और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोगों पर पड़ेगा। आइए जानते हैं प्रमुख बदलावों के बारे में जो आज से प्रभावी हो गए हैं।

आधार कार्ड अपडेट प्रोसेस में बदलाव

आज से आधार कार्ड से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब आप अपने आधार कार्ड में नाम, पता, और जन्मतिथि जैसी जानकारी को पूरी तरह से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने आधार कार्ड अपडेट के लिए एक नई प्रक्रिया लागू की है, जिसके तहत डेटा का सत्यापन पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसे सरकारी दस्तावेजों से किया जाएगा। अब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना भी आसान हो गया है। इसके लिए UIDAI ने एक नया आधार ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। इसके साथ ही, UIDAI ने आधार अपडेट के लिए आवश्यक वैध दस्तावेजों की लिस्ट भी जारी की है।

LPG सिलेण्डर की कीमतों में बदलाव

आज से LPG सिलेण्डर की कीमतों में मामूली बदलाव किया गया है। हालांकि, घरेलू गैस सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेण्डर की कीमत में 10 रुपये की कमी की गई है। तेल कंपनियों ने यह संशोधन 1 दिसंबर से लागू किया है, जो उपभोक्ताओं को कुछ राहत दे सकता है।

ऑनलाइन बैंकिंग और वित्तीय नियमों में बदलाव

1 दिसंबर 2025 से कई बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने ऑनलाइन बैंकिंग, UPI ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट-डेबिट कार्ड चार्ज और निवेश से संबंधित नियमों में बदलाव किए हैं। अब कुछ बैंकों में कार्ड से किए गए ट्रांजैक्शंस पर चार्ज में परिवर्तन होगा। इसके अलावा, बैंकिंग ऐप्स में सुरक्षा सेटिंग्स को भी अपडेट किया गया है। बैंकिंग ऐप्स पर नए नोटिफिकेशंस पर ध्यान देना ग्राहकों के लिए जरूरी होगा, ताकि वे बदलावों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और बिना किसी समस्या के ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग कर सकें।

सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम का बदलाव

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब वे अपनी पेंशन स्कीम को बदल नहीं सकेंगे। सरकार ने 30 नवंबर 2025 तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में रजिस्ट्रेशन के लिए समय दिया था, जो अब समाप्त हो चुका है। अब कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच नहीं कर पाएंगे। पहले ही एक बार समय सीमा बढ़ाई गई थी, लेकिन अब यह विंडो फिर से नहीं खुलेगी।

पेट्रोल-डीजल और ATF के ताजा रेट्स

1 दिसंबर से पेट्रोल-डीजल और एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) के ताजा रेट्स जारी किए गए हैं। तेल कंपनियां इन रेट्स को महीने की पहली तारीख को अपडेट करती हैं, जिससे हर महीने उपभोक्ताओं को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है।

आम लोगों पर कैसे पड़ेगा असर

1 दिसंबर 2025 से लागू हुए ये बदलाव कई पहलुओं में सुधार लाने की दिशा में हैं। जहां एक ओर आधार कार्ड अपडेट करना अब और भी आसान हो गया है, वहीं दूसरी ओर पेंशन स्कीम में बदलाव से सरकारी कर्मचारियों को महत्वपूर्ण असर पड़ेगा। इसके अलावा, ऑनलाइन बैंकिंग, LPG सिलिंडर और पेट्रोल-डीजल के नए रेट्स के बदलाव भी आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Business news

Published on:

01 Dec 2025 10:03 am

Hindi News / Business / आज से बदल गए ये 7 बड़े नियम, आधार से लेकर LPG, पेंशन, बैंकिंग सेवाओं पर पड़ेगा असर

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

हवाई यात्रा होने वाली है महंगी; दिल्ली, मुंबई में एयरपोर्ट चार्ज 22 गुना तक बढ़ेंगे!

कारोबार

कभी सोचा है बीयर बोतल के ढक्कन में 21 Ridges ही क्यों होते हैं? वजह जान बनाने वाले को करेंगे सलाम

Beer Bottle Cap 21 Ridges Science
कारोबार

5-Day Workweek For Banks: क्या बैंकों में शुरू होने वाली है 5-डे वर्किंग की व्यवस्था, सरकार कब देगी प्रस्ताव को मंजूरी?

5 Days Banking News
कारोबार

महीने के अंत में हमेशा कंगाल? पैसे बचाने के ये 10 आसान तरीके आज़माएं

कारोबार

एलन मस्क की xAI में 36 घंटे की नॉन-स्टॉप शिफ्ट! सोशल मीडिया पर मचा बवाल

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.