आज से बदल गए ये 7 बड़े नियम, आधार से लेकर LPG, पेंशन, बैंकिंग सेवाओं पर पड़ेगा असर

आज से 7 नियमों में हुआ बदलाव
आज से (1 दिसंबर 2025) से देश भर में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता, सरकारी कर्मचारी और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोगों पर पड़ेगा। आइए जानते हैं प्रमुख बदलावों के बारे में जो आज से प्रभावी हो गए हैं।
आज से आधार कार्ड से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब आप अपने आधार कार्ड में नाम, पता, और जन्मतिथि जैसी जानकारी को पूरी तरह से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने आधार कार्ड अपडेट के लिए एक नई प्रक्रिया लागू की है, जिसके तहत डेटा का सत्यापन पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसे सरकारी दस्तावेजों से किया जाएगा। अब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना भी आसान हो गया है। इसके लिए UIDAI ने एक नया आधार ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। इसके साथ ही, UIDAI ने आधार अपडेट के लिए आवश्यक वैध दस्तावेजों की लिस्ट भी जारी की है।
आज से LPG सिलेण्डर की कीमतों में मामूली बदलाव किया गया है। हालांकि, घरेलू गैस सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेण्डर की कीमत में 10 रुपये की कमी की गई है। तेल कंपनियों ने यह संशोधन 1 दिसंबर से लागू किया है, जो उपभोक्ताओं को कुछ राहत दे सकता है।
1 दिसंबर 2025 से कई बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने ऑनलाइन बैंकिंग, UPI ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट-डेबिट कार्ड चार्ज और निवेश से संबंधित नियमों में बदलाव किए हैं। अब कुछ बैंकों में कार्ड से किए गए ट्रांजैक्शंस पर चार्ज में परिवर्तन होगा। इसके अलावा, बैंकिंग ऐप्स में सुरक्षा सेटिंग्स को भी अपडेट किया गया है। बैंकिंग ऐप्स पर नए नोटिफिकेशंस पर ध्यान देना ग्राहकों के लिए जरूरी होगा, ताकि वे बदलावों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और बिना किसी समस्या के ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग कर सकें।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब वे अपनी पेंशन स्कीम को बदल नहीं सकेंगे। सरकार ने 30 नवंबर 2025 तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में रजिस्ट्रेशन के लिए समय दिया था, जो अब समाप्त हो चुका है। अब कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच नहीं कर पाएंगे। पहले ही एक बार समय सीमा बढ़ाई गई थी, लेकिन अब यह विंडो फिर से नहीं खुलेगी।
1 दिसंबर से पेट्रोल-डीजल और एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) के ताजा रेट्स जारी किए गए हैं। तेल कंपनियां इन रेट्स को महीने की पहली तारीख को अपडेट करती हैं, जिससे हर महीने उपभोक्ताओं को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है।
1 दिसंबर 2025 से लागू हुए ये बदलाव कई पहलुओं में सुधार लाने की दिशा में हैं। जहां एक ओर आधार कार्ड अपडेट करना अब और भी आसान हो गया है, वहीं दूसरी ओर पेंशन स्कीम में बदलाव से सरकारी कर्मचारियों को महत्वपूर्ण असर पड़ेगा। इसके अलावा, ऑनलाइन बैंकिंग, LPG सिलिंडर और पेट्रोल-डीजल के नए रेट्स के बदलाव भी आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
