हफ्ते में 4 दिन काम, 3 दिन छुट्टी, सरकार ने बताया देश में कब से लागू होगा नया लेबर कोड

अटकलें लगाई जा रहीं थी कि 1 जुलाई से नया लेबर कोड देश में लागू हो जाएगा, लेकिन यह आज तक भी लागू नहीं हुआ है। इसको लेकर श्रम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए लोकसभा में बयान दिए हैं और बताया कि भारत में कब से नया लेबर कोड लागू होगा।

खबरें आने के बाद सभी को उम्मीद थी कि 1 जुलाई से नया लेबर कोड लागू हो जाएगा। यह सबसे ज्यादा लोगों के बीच इस बात से मशहूर हुआ कि हफ्ते में 4 दिन काम करके 3 दिन छुट्टी मिलेगी। केंद्र सरकार नए लेबर कोड को संसद से पास भी करा चुकी है, लेकिन इसको सभी राज्य सरकारों के द्वारा मंजूर किया जाना है। इसके कारण यह अभी तक लागू नहीं हो पाया है। इसको लेकर श्रम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने सोमवार को लोकसभा में बड़ी जानकारी दी, जिसके बाद से सभी अटकलों पर विराम लग गया है। उन्होंने लिखित सवालों के जबाब में बयान देते हुए कहा कि अभी नए लेबर कोड को लागू करने के लिए कोई लास्ट डेडलाइन नहीं तय की गई है।

4 days working and 3 days week off labor minister told when the new wage code will be implemented