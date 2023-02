Adani Group ने निवेशकों को दिया भरोसा, कहा- शेयर होल्डर्स को मिलेगा तगड़ा रिटर्न

Adani Group ने निवेशकों को भरोषा दिलाते हुए कहा कि उसका बैलेंस शीट 'बहुत अच्छी' स्थिति में है। हमारे पास उद्योग-अग्रणी विकास क्षमताएं, मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन,सुरक्षित संपत्ति और मजबूत नकदी प्रवाह है। शेयर में वर्तमान गिरावट अस्थायी है।

Adani Group gave confidence to investors, said- shareholders will get strong returns