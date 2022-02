योगी के कहने पर 301 लाख करोड़ का NSE बाजार चला रहीं थीं चित्रा, इनको मिलते थे 'भगवान'

सेबी के एक अधिकारी के मुताबिक 'चित्रा रामकृष्ण हिमालय में रहने वाले योगी से काफी प्रभावित थीं। इस योगी को उन्होंने कभी देखा भी नहीं है फिर भी बड़े निर्णय लिए।'

भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज NSE की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण ने हिमालय पर रहने वाले किसी योगी के प्रभाव में NSE से जुड़े कई बड़े फैसले लिए। इस फैसले में आनंद सुब्रमण्यम को एक्सचेंज में समूह परिचालन अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक का सलाहकार नियुक्त करना भी शामिल है। ये खुलासे रामकृष्ण, NSE और चार अन्य के खिलाफ जांच के बाद शुक्रवार को सेबी के अंतिम आदेश का हिस्सा हैं। यह आदेश शुक्रवार को जारी किया गया और बाजार नियामक की वेबसाइट पर इसकी जानकारी उपलब्ध है।

An yogi guided ex-MD of NSE Chitra Ramkrishna in all key decision