Women Insurance: पुरुषों की तुलना में महिलाओं को सस्ता मिलता है प्लान, जानिए टर्म इंश्योरेंस के फायदे

women insurance plan: देश में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और वे अब परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में अहम भूमिका निभा रही हैं। पहले जहां केवल पुरुषों को ही कमाने वाला माना जाता था, अब यह सोच बदल चुकी है। ऐसे में महिलाओं के लिए भी वित्तीय सुरक्षा जरूरी हो गई है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए टर्म इंश्योरेंस एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभरा है, जो उनके परिवार को कठिन समय में आर्थिक सहारा देता है।