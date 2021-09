OLA के सीईओ का दावा, कोविड की दूसरी लहर से रिकवरी तीन गुना तेज हुई

नई दिल्ली। ओला (OLA) के सीईओ भाविश अग्रवाल (Bhavish Aggarwal) ने मंगलवार को कहा कि कोविड की दूसरी लहर से रिकवरी तीन गुना तेज थी क्योंकि कंपनी का कारोबार बीते हफ्ते महामारी से पहले के स्तर को पार कर गया था।

ओला के सीईओ का कहना है कि वित्त वर्ष 2021 में पहली बार एक करोड़ लोगों ने उनकी कैब सेवाओं का उपयोग किया। उन्होंने कहा 'भारत फिर से आगे बढ़ रहा है! हमारे @olacabs GMV ने बीते सप्ताह पूर्व-कोविड स्तरों को पार कर लिया। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर से रिकवरी तीन गुना तेज हुई है।'

उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे लोग इन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं वे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वे सार्वजनिक परिवहन के बजाय व्यक्तिगत या साझा गतिशीलता पर स्विच कर रहे हैं। इस तरह से हमारे ऑटो व्यवसाय पूर्व-कोविड स्तर से लगभग 150 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं।

अग्रवाल ने ट्विटर पर लिखा “हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि ओला की सवारी सुरक्षित है। ओला के तीन लाख से अधिक ड्राइवरों को टीका लगाया गया है और हम जल्द ही 100 प्रतिशत टीकाकरण करेंगे। हम और अधिक ड्राइवर पार्टनर्स को शामिल कर रहे हैं, नए शहरों में प्रवेश कर रहे हैं और कोविड के बाद सभी गतिशील आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए नए उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। आइए भारत को आगे बढ़ाते रहें।”

India is moving again! Our @olacabs GMV crossed pre-covid levels last week. Recovery from second wave is 3 times faster. Clearly India is up and about! Some interesting trends as #IndiaIsMoving👇 pic.twitter.com/ERJfBR5s8f