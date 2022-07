Reliance के शेयर होल्डर्स को बड़ा झटका, हफ्ते भर में 62,100.95 करोड़ कम हुआ मार्केट कैप, निवेशकों के डूबे करोड़ो रुपए

भारत की टॉप 10 मार्केट कैप वाली 3 कंपनियों में पिछले हफ्ते 73,630.56 करोड़ रुपए की गिरावट आई है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान Reliance इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हुआ है। पिछले 1 हफ्ते में Reliance के मार्केट कैप में 62,100.95 करोड़ रुपए की गिरावट आई है, जिसमें निवेशकों के करोड़ो रुपए डूब गए हैं।

Reliance: शेयर मार्केट में उथल-पुथल के बीच निवेशकों और Reliance के लिए बुरी खबर आई है। शेयर मार्केट में लिस्टेड टॉप 10 मार्केट कैप वाली कपनियों में से तीन कंपनियों के मार्केट कैप में पिछले 1 हफ्ते में 73,630.56 करोड़ रुपए की गिरावट आई है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ICICI बैंक शामिल हैं। इन तीन कंपनियों में से भी सबसे ज्यादा नुकसान Reliance इंडस्ट्रीज को हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप में पिछले 1 हफ्ते में 62,100.95 करोड़ रुपए की गिरावट आई है, जिसके कारण इस शेयर में निवेश करने वालों के करोड़ो रुपए डूब गए हैं।

Big blow to shareholders of Reliance, market cap reduced by 62,100.95 crores in a week