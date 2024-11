CIBIL Score: अब बिना PAN कार्ड के चेक करें अपना CIBIL स्कोर, जानें पूरा प्रोसेस

अच्छा स्कोर: 750 और उससे अधिक।

औसत स्कोर: 650 से 750 के बीच।

कम स्कोर: 650 से कम। अच्छा क्रेडिट स्कोर होने पर लोन के अप्रूवल की संभावना बढ़ जाती है, और साथ ही बैंक कम ब्याज दर पर लोन प्रदान करते हैं। वहीं, खराब क्रेडिट स्कोर की स्थिति में लोन मिलना मुश्किल हो सकता है।

क्रेडिट स्कोर का महत्व (Credit Card Importance) CIBIL स्कोर न केवल आपकी फाइनेंशियल साख को दर्शाता है, बल्कि यह आपकी वित्तीय योजनाओं को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। इसका महत्व निम्नलिखित कारणों से है:

बेहतर लोन डील: उच्च क्रेडिट स्कोर पर आपको कम ब्याज दर पर लोन मिलता है, जिससे आपकी बचत बढ़ती है।

फाइनेंशियल प्लानिंग: अच्छा स्कोर फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान बनाता है।

विश्वसनीयता: उच्च स्कोर आपको वित्तीय संस्थानों के लिए विश्वसनीय बनाता है।

स्कोर सुधार: यदि आपका स्कोर कम है, तो समय पर बिल और लोन का भुगतान करके इसे सुधारा जा सकता है।

बिना PAN कार्ड के CIBIL स्कोर कैसे चेक करें? (How to check Civil Score without Pancard) अब CIBIL ने अपनी सेवाओं को और सरल बना दिया है। आप बिना पैन कार्ड के भी आसानी से अपना CIBIL स्कोर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे

वेबसाइट पर जाएं: CIBIL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ‘Personal CIBIL Score’ विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद Get Your Free CIBIL Score चुनें।

अकाउंट बनाएं: अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज कर एक अकाउंट क्रिएट करें।

वैकल्पिक डॉक्युमेंट चुनें: पैन कार्ड की जगह पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य दस्तावेजों का चयन करें।

व्यक्तिगत जानकारी भरें: अपना नाम, जन्मतिथि, पिन कोड, और राज्य की जानकारी दर्ज करें। फिर मोबाइल नंबर भरें।

OTP सत्यापन: आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इसे दर्ज कर अपनी पहचान सत्यापित करें।

डिवाइस सेटअप: अगर आप अपने निजी डिवाइस से लॉगिन कर रहे हैं, तो ‘Yes’ चुनें। सार्वजनिक डिवाइस के लिए No पर क्लिक करें।

डैशबोर्ड एक्सेस करें: सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद, Go to Dashboard पर क्लिक करें और अपना CIBIL स्कोर देखें।