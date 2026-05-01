Commercial LPG सिलेंडर में 42% की उछाल के बाद देशभर के होटल संचालक क्या कह रहे? क्या बढ़ेंगे खाने के दाम

1 मई 2026 को कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 42 फीसदी की बढ़ोतरी ने देशभर के होटल, ढाबे, चाय की थड़ी, ठेले, पीजी और रेस्टोरेंट संचालकों की कमर तोड़ दी है। तीन महीनों में 1,303 रुपये की कुल बढ़त के बाद दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3,071 रुपये को पार कर गई है। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में इजाफे के बाद से ही देशभर के रेस्टोरेट और होटल संचालक अब खाद्य वस्तुओं को और महंगा करने की चेतावनी दे रहे है। कीमत में बढ़ोतरी के बाद जो बड़ी समस्या सामने आ रही है वह यह है कि इन कारोबारियों को समय पर सिलेंडर भी नहीं मिल पा रहा है।