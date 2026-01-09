क्रेडिट कार्ड से करते हैं ‘रेंट पेमेंट’! HRA क्लेम हो सकता है रिजेक्ट

क्रेडिट कार्ड का ऐसा गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों पर इनकम टैक्स विभाग की कड़ी नजर रहती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डेटा एनालिटिक्स को काफी मजबूत कर दिया है। AIS/SFT बेस्ड प्रोफाइलिंग को बढ़ा दिया है, ताकि रिपोर्टेड इनकम के साथ मिसमैच हाई-वैल्यू क्रेडिट कार्ड खर्च को पकड़ा जा सके। अब यह एक सामान्य नियम है कि बैंक और कार्ड जारी करने वाले संस्थान हाई-वैल्यू कार्ड पेमेंट्स को SFT (Specified Financial Transactions) के रूप में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। अगर एक साल में क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपये से ज्यादा खर्च होता है तो ये डेटा सीधे Annual Information Statement (AIS) में जाता है और e-Campaign/Compliance Portal में फीड होता है। अगर डेटा कमाई से मिसमैच होता है तो टैक्सपेयर्स से इन लेन-देन की डिटेल्स के लिए ऑनलाइन नोटिस जारी किए जाते हैं।