Delhi to Deoghar: खत्म हुआ इंतजार, आज से दिल्ली-देवघर के बीच सीधी फ्लाइट शुरू, जानें- टाइमिंग और किराया

Delhi to Deoghar: दिल्ली-देवघर के बीच आज से फ्लाइट शुरू हो गई है। आज पहली फ्लाइट में भोजपुरी सिनेमा के कलाकार व वर्तमान में सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन, राजीव प्रताप रूडी, निशिकांत दुबे और निरहुआ बाबा बैजनाथ धाम में भगवान शिव का दर्शन करने देवघर पहुंचेंगे।

Delhi to Deoghar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2022 को देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, जिसके बाद से देवघर के लोगों के साथ ही दुनिया भर से देवघर पहुंचने वाले भगवान शिव भक्तों का इंतजार खत्म हो गया है। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद आज पहली बार दिल्ली से सीधे फ्लाइट देवघर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। पहली फ्लाइट में सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन, राजीव प्रताप रूडी, निशिकांत दुबे और निरहुआ बाबा बैजनाथ धाम में भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए देवघर पहुंचेंगे।

Delhi to Deoghar flight service starts from today know the schedule and fare