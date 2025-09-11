पत्नी के नाम इन्वेस्ट कर कमाएं डबल मुनाफा, रिटर्न पर 1 रुपया नहीं लगता टैक्स

अगर आप एश्योर्ड रिटर्न चाहते हैं और शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के अलावा किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना चाहते हैं, जिसमें जोखिम न हो तो पब्लिक प्राइवेट फंड (PPF) सबसे पसंदीदा ऑप्शन है। इस समय इस फंड पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। यह ब्याज दर बाजार में मौजूद दूसरे जोखिम भरे निवेश विकल्पों के हाई रिटर्न होने के बावजूद काफी आकर्षक है। अगर आप इसमें निवेश करते हैं और चाहते हैं कि सबसे बेहतर रिटर्न पाएं तो आपको कुछ जरूरी रूल्स को फॉलो करना होगा। यहां आपको दो ऐेसे विकल्प बताए जा रहे हैं, जिससे जबर्दस्त बेनिफिट होगा।
निवेश एक्सपर्ट अमित निगम बताते हैं कि अगर आप PPF खाते से अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो पहला रूल यह है कि उसकी ब्याज दर के कैलकुलेशन को समझना होगा। PPF खाते में मौजूद रकम पर ब्याज की गणना हर महीने की 5 तारीख को होती है। इसलिए अगर PPF Account खोल रहे हैं तो उसमें पैसा जमा करने की तारीख 1 से 4 के बीच में रखिए। इससे आप जो रकम जमा करेंगे उस पर भी आपको ब्याज मिलेगा यानी दोहरा फायदा। निगम के मुताबिक अगर पीपीएफ खाते में पैसा जमा करने के लिए ऑटो डेबिट का ऑप्शन एक्टिवेट कर रहे हैं तो उसकी तारीख महीने की 1 से 4 तारीख के बीच में रखिए।
निगम के मुताबिक दूसरा रूल यह है कि कोई भी निवेशक अपनी पत्नी के नाम पर भी खाता खोल सकता है। हालांकि ऐसे केस में डेढ़ लाख की एनुअल लिमिट के बाद जमा रकम पर इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। लेकिन पीपीएफ खाते की ब्याज आय पूरी तरह से टैक्स फ्री है। अगर आपने पत्नी के नाम पर खाता खोला है और उसमें आप पैसे जमा कर रहे हैं तो निवेश का सोर्स पति ही रहेगा। इससे ब्याज से होने वाली आय पति की इनकम में जुड़ेगी। लेकिन पीपीएफ की ब्याज आय इनकम टैक्स एग्जेमटेड है, इसलिए कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा।