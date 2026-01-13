रिटायरमेंट के लिए सेविंग हो जाएगी बेकार… Elon Musk ने बताया कैसे बदलने वाली है दुनिया

Elon Musk (Photo - Washington Post)
Elon Musk retirement savings statement: एलन मस्क का भविष्य सुरक्षित है। वह दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं और उन्होंने अरबों की दौलत कमाई है। हालांकि, मस्क चाहते हैं कि लोग भविष्य के लिए सेविंग पर ज्यादा ध्यान न दें। उनका कहना है कि भविष्य के लिए पैसा बचाने की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में रिटायरमेंट के लिए बचत करना बेकार हो जाएगा। एलन मस्क का कहना है कि अगर भविष्य के बारे में उनका आकलन सही है, तो रिटायरमेंट के लिए सेविंग बेकार हो जाएगी।
टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने 'मूनशॉट्स विद पीटर डायमंडिस' पॉडकास्ट में कहा कि अगले 10 से 20 सालों में बहुत कुछ बदलने वाला है। लिहाजा, लोगों को रिटायरमेंट के लिए अपनी दौलत बचाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। मस्क को भरोसा है कि AI आगे भी क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा और लोगों का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि AI, रोबोटिक्स और एनर्जी टेक्नॉलजी में तेज प्रगति से उत्पादन इतना बढ़ जाएगा कि सभी के लिए संसाधनों की भरपूर उपलब्धता होगी।
एलन मस्क ने कहा कि भविष्य में यूनिवर्सल हाई इनकम जैसी व्यवस्था अमल में आएगी, जिससे लोगों को सेविंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लोग जो चाहते हैं, उन्हें मिलेगा। आज की तुलना में मेडिकल सेवाएं भी बेहतर होंगी। सामानों और सेवाओं की कोई कमी नहीं होगी। आप किसी भी चीज़ के बारे में जो चाहें, मुफ्त में सीख सकेंगे। मस्क ने कहा कि जब लोगों को पर्याप्त संसाधन आसानी से उपलब्ध होंगे, तो ज्यादा पैसे कमाने के लिए काम करना मजबूरी नहीं रहेगा। लोग बिना किसी चिंता के अपना जीवन बिता सकेंगे। हालांकि, उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि इस भविष्य का रास्ता "ऊबड़-खाबड़" होगा, जिससे सामाजिक अशांति होगी।
टेस्ला के चीफ ने कहा कि पर्याप्त संसाधन, यूनिवर्सल हाई इनकम जैसी व्यवस्था की कुछ खामियां भी होंगी। जीवन से मकसद, लक्ष्य खत्म होनी की आशंका हमेशा बनी रहेगी। उन्होंने पूछा कि अगर आपको सच में वह सब मिल जाए जो आप चाहते हैं, तो क्या सच में यही वह भविष्य है जो आप चाहते हैं? क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी नौकरी मायने नहीं रखेगी। जब मस्क से पूछा गया कि हम इस विलक्षणता को हासिल करने से कितनी दूर है, तो उन्होंने कहा कि हम पहले ही वहां पहुंच गए हैं। हम रोलर कोस्टर के सबसे ऊपर हैं, और यह अब नीचे जाने वाला है। मुझे लगता है कि 2030 तक AI, इंसानों की इंटेलिजेंस से भी आगे निकल सकता है।
मस्क पहले भी इस तरह की बातें करते रहे हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने भारतीय एंटरप्रेन्योर नितिन कामथ के साथ एक पॉडकास्ट में कहा था कि AI और रोबोटिक्स में तरक्की के कारण अगले 10 से 20 सालों में इंसानों का काम ऑप्शनल हो जाएगा। वहीं, एलन मस्क की दौलत की बात करें, तो वह 642 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं और इस मुकाम पर पहुंचने वाले दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं। उनकी दौलत का ग्राफ बीते कुछ समय में तेजी से बढ़ा है।
