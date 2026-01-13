रिटायरमेंट के लिए सेविंग हो जाएगी बेकार… Elon Musk ने बताया कैसे बदलने वाली है दुनिया

टेस्ला के चीफ ने कहा कि पर्याप्त संसाधन, यूनिवर्सल हाई इनकम जैसी व्यवस्था की कुछ खामियां भी होंगी। जीवन से मकसद, लक्ष्य खत्म होनी की आशंका हमेशा बनी रहेगी। उन्होंने पूछा कि अगर आपको सच में वह सब मिल जाए जो आप चाहते हैं, तो क्या सच में यही वह भविष्य है जो आप चाहते हैं? क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी नौकरी मायने नहीं रखेगी। जब मस्क से पूछा गया कि हम इस विलक्षणता को हासिल करने से कितनी दूर है, तो उन्होंने कहा कि हम पहले ही वहां पहुंच गए हैं। हम रोलर कोस्टर के सबसे ऊपर हैं, और यह अब नीचे जाने वाला है। मुझे लगता है कि 2030 तक AI, इंसानों की इंटेलिजेंस से भी आगे निकल सकता है।