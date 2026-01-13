13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

रिटायरमेंट के लिए सेविंग हो जाएगी बेकार… Elon Musk ने बताया कैसे बदलने वाली है दुनिया

retirement savings: एलन मस्क का मानना है कि आने वाले समय में दुनिया इतनी बदल जाएगी कि लोगों को भविष्य के लिए पैसा बचाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 13, 2026

Elon Musk

Elon Musk (Photo - Washington Post)

Elon Musk retirement savings statement: एलन मस्क का भविष्य सुरक्षित है। वह दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं और उन्होंने अरबों की दौलत कमाई है। हालांकि, मस्क चाहते हैं कि लोग भविष्य के लिए सेविंग पर ज्यादा ध्यान न दें। उनका कहना है कि भविष्य के लिए पैसा बचाने की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में रिटायरमेंट के लिए बचत करना बेकार हो जाएगा। एलन मस्क का कहना है कि अगर भविष्य के बारे में उनका आकलन सही है, तो रिटायरमेंट के लिए सेविंग बेकार हो जाएगी।

बदल जाएगी दुनिया

टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने 'मूनशॉट्स विद पीटर डायमंडिस' पॉडकास्ट में कहा कि अगले 10 से 20 सालों में बहुत कुछ बदलने वाला है। लिहाजा, लोगों को रिटायरमेंट के लिए अपनी दौलत बचाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। मस्क को भरोसा है कि AI आगे भी क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा और लोगों का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि AI, रोबोटिक्स और एनर्जी टेक्नॉलजी में तेज प्रगति से उत्पादन इतना बढ़ जाएगा कि सभी के लिए संसाधनों की भरपूर उपलब्धता होगी।

हर इच्छा होगी पूरी

एलन मस्क ने कहा कि भविष्य में यूनिवर्सल हाई इनकम जैसी व्यवस्था अमल में आएगी, जिससे लोगों को सेविंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लोग जो चाहते हैं, उन्हें मिलेगा। आज की तुलना में मेडिकल सेवाएं भी बेहतर होंगी। सामानों और सेवाओं की कोई कमी नहीं होगी। आप किसी भी चीज़ के बारे में जो चाहें, मुफ्त में सीख सकेंगे। मस्क ने कहा कि जब लोगों को पर्याप्त संसाधन आसानी से उपलब्ध होंगे, तो ज्यादा पैसे कमाने के लिए काम करना मजबूरी नहीं रहेगा। लोग बिना किसी चिंता के अपना जीवन बिता सकेंगे। हालांकि, उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि इस भविष्य का रास्ता "ऊबड़-खाबड़" होगा, जिससे सामाजिक अशांति होगी।

जोखिम भी बताया

टेस्ला के चीफ ने कहा कि पर्याप्त संसाधन, यूनिवर्सल हाई इनकम जैसी व्यवस्था की कुछ खामियां भी होंगी। जीवन से मकसद, लक्ष्य खत्म होनी की आशंका हमेशा बनी रहेगी। उन्होंने पूछा कि अगर आपको सच में वह सब मिल जाए जो आप चाहते हैं, तो क्या सच में यही वह भविष्य है जो आप चाहते हैं? क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी नौकरी मायने नहीं रखेगी। जब मस्क से पूछा गया कि हम इस विलक्षणता को हासिल करने से कितनी दूर है, तो उन्होंने कहा कि हम पहले ही वहां पहुंच गए हैं। हम रोलर कोस्टर के सबसे ऊपर हैं, और यह अब नीचे जाने वाला है। मुझे लगता है कि 2030 तक AI, इंसानों की इंटेलिजेंस से भी आगे निकल सकता है।

642 अरब डॉलर के मालिक

मस्क पहले भी इस तरह की बातें करते रहे हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने भारतीय एंटरप्रेन्योर नितिन कामथ के साथ एक पॉडकास्ट में कहा था कि AI और रोबोटिक्स में तरक्की के कारण अगले 10 से 20 सालों में इंसानों का काम ऑप्शनल हो जाएगा। वहीं, एलन मस्क की दौलत की बात करें, तो वह 642 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं और इस मुकाम पर पहुंचने वाले दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं। उनकी दौलत का ग्राफ बीते कुछ समय में तेजी से बढ़ा है।

ये भी पढ़ें

Gold Price: सोने की कीमतों पर आई बड़ी खबर, अगले कुछ महीनों में इतने बढ़ सकते हैं दाम
कारोबार
Gold Silver Price

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Jan 2026 09:37 am

Published on:

13 Jan 2026 09:19 am

Hindi News / Business / रिटायरमेंट के लिए सेविंग हो जाएगी बेकार… Elon Musk ने बताया कैसे बदलने वाली है दुनिया

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

सोने-चांदी की कीमतों में फिर तेजी, जानें अब कहां पहुंच गए दाम

Gold Silver Price Today
कारोबार

100 अरब डॉलर के क्लब में सिर्फ एक भारतीय का नाम, देखिए अमीरों की ये लिस्ट

कारोबार

Gold Rate Today: सोने-चांदी में जबरदस्त उछाल, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 22, 24, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

बिना इसके नहीं कर पाएंगे ट्रेन में रिजर्वेशन, आज से IRCTC का नया नियम लागू

irctc new rule update 2026
कारोबार

क्या है कॉरपोरेट NPS, यहां मिलती है ज्यादा टैक्स छूट, फिर भी कम क्यों हैं निवेशक?

Corporate NPS Scheme
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.