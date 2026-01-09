Gold Price: सोने की कीमतों पर आई बड़ी खबर, अगले कुछ महीनों में इतने बढ़ सकते हैं दाम

केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीदारी से भी कीमतों में तेजी आई है। चीन जैसे देश फिर से अपना गोल्ड भंडार भरने में लगे हैं। हालांकि, HSBC का मानना ​​है कि 2022 और 2024 के बीच हुई खरीदारी की तुलना में इस साल का आंकड़ा कुछ कम रह सकता है। क्योंकि ऊंची कीमतों से खरीदारी की इच्छा अक्सर कम हो जाती है। HSBC के अनुसार, ऑपरेशनल चुनौतियों के बावजूद 2026-27 में सोने की खदानों से उत्पादन बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा, रीसाइक्लिंग में भी तेजी आ सकती है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि अगर एचएसबीसी के अनुमान के मुताबिक गोल्ड उत्पादन बढ़ता है, तो फिर आगे कीमतों में नरमी भी देखने को मिल सकती है। यह सोने में निवेश करने वालों के लिए एक मौका हो सकता है।