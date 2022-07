EPFO 'केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली' को देगा मंजूरी! 73 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को होगा फायदा

EPFO ने घोषणा की है कि वह 29 और 30 जुलाई को होने वाली बैठक में 'केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली' को लागू करने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा करेगा और इसे मंजूरी देगा। EPFO के इस कदम से सीधे तौर पर 73 लाख से अधिक पेंशनभोगियों फायदा होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जल्द ही पेंशनभोगियों को खुशखबरी देने जा रहा है। EPFO ने घोषणा करते हुए बताया है कि 29 व 30 जुलाई को होने वाली बैठक में 'केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली' को लागू करने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी, इसके साथ ही इसे मंजूरी दी जाएगी। 'केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली' को मंजूरी मिलने के बाद EPFO के द्वारा पेंशन प्राप्त कर रहे 73 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 73 लाख से अधिक पेंशनभोगियों एक बार में पेंशन वितरित कर पाएगा।

EPFO will approve 'Central Pension Distribution System'! more than 73 lakh pensioners will benefit