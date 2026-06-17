Share Market में लगाचार चौथे दिन बढ़त, इस हफ्ते Jio और NSE अपने IPO के लिए कर सकते हैं अप्लाई

निवेशकों की नजर सबसे ज्यादा रिलायंस जियो पर टिकी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी करीब 4 अरब डॉलर के आईपीओ के लिए जल्द ही सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा कर सकती है। संभावना है कि यह कदम रिलायंस इंडस्ट्रीज की वार्षिक आम बैठक (AGM) से ठीक पहले उठाया जा सकता है। मुकेश अंबानी ने पिछले साल शेयरधारकों से वादा किया था कि 2026 की पहली छमाही में जियो को शेयर बाजार में लाया जाएगा। हालांकि, अब यह टार्गेट थोड़ा पीछे खिसकता दिखाई दे रहा है। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर भी दबाव देखने को मिला है और कंपनी के रिफाइनिंग कारोबार को मिडिल ईस्ट के तनाव का असर झेलना पड़ा है।