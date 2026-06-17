17 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Share Market में लगाचार चौथे दिन बढ़त, इस हफ्ते Jio और NSE अपने IPO के लिए कर सकते हैं अप्लाई

IPO Market News: इस हफ्ते जियो और एनएसई अपने आईपीओ के लिए सेबी के पास आवेदन जमा कर सकते हैं। ये दोनों कंपनियां मिलकर करीब 6 अरब डॉलर मार्केट से जुटा सकती हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jun 17, 2026

Reliance Jio Listing

शेयर बाजार लगातार चौथे दिन बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: AI)

Stock Market Today: लगातार चौथे दिन भारतीय शेयर बाजार बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.45 फीसदी या 347 अंक की बढ़त लेकर 77,155 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.40 फीसदी या 96.55 अंक की बढ़त के साथ 24,085 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय मेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 शेयर हरे निशान पर और 9 शेयर लाल निशान पर थे।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

सेक्टोरल सूचकांकों का हाल

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 2.11 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी आईटी में 0.85 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.01 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.75 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.23 फीसदी और निफ्टी सीमेंट में 0.55 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। वहीं, सबसे अधिक गिरावट निफ्टी ऑटो में 0.62 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी एफएमसीजी में 0.17 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.04 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.08 फीसदी, निफ्टी रिटल्टी में 0.43 फीसदी और निफ्टी हेल्थकेयर में 0.19 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।

आ सकते हैं 6 अरब डॉलर के आईपीओ आवेदन

इस वीक दो ऐसे नाम IPO की दौड़ में उतर सकते हैं, जो भारतीय पूंजी बाजार की तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं। एक तरफ मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो है, तो दूसरी तरफ देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज एनएसई। दोनों कंपनियां मिलकर करीब 6 अरब डॉलर जुटाने की तैयारी में हैं। बाजार के जानकार मानते हैं कि यह सिर्फ दो IPO नहीं होंगे, बल्कि 2026 में भारतीय प्राइमरी मार्केट के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकते हैं।

Jio IPO की हो रही काफी चर्चा

निवेशकों की नजर सबसे ज्यादा रिलायंस जियो पर टिकी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी करीब 4 अरब डॉलर के आईपीओ के लिए जल्द ही सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा कर सकती है। संभावना है कि यह कदम रिलायंस इंडस्ट्रीज की वार्षिक आम बैठक (AGM) से ठीक पहले उठाया जा सकता है। मुकेश अंबानी ने पिछले साल शेयरधारकों से वादा किया था कि 2026 की पहली छमाही में जियो को शेयर बाजार में लाया जाएगा। हालांकि, अब यह टार्गेट थोड़ा पीछे खिसकता दिखाई दे रहा है। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर भी दबाव देखने को मिला है और कंपनी के रिफाइनिंग कारोबार को मिडिल ईस्ट के तनाव का असर झेलना पड़ा है।

होगा भारत का सबसे बड़ा आईपीओ

4 अरब डॉलर का यह IPO आता है, तो यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा IPO बन सकता है। अभी यह रिकॉर्ड हुंडई मोटर इंडिया के 3.3 अरब डॉलर के इश्यू के नाम है। रिपोर्ट्स के अनुसार, रिलायंस जियो ने अपने आईपीओ की संरचना में भी बदलाव किया है। पहले इसे ऑफर फॉर सेल (OFS) के रूप में लाने की योजना थी, लेकिन निवेशकों के साथ वैल्यूएशन को लेकर मतभेद के बाद अब इसे पूरी तरह फ्रेश इश्यू के तौर पर लाने पर काम किया गया है। इसका मतलब है कि आईपीओ से जुटाई गई राशि सीधे कंपनी के पास जाएगी।

NSE का कई वर्षों का इंतजार होगा खत्म

जियो के बाद सबसे बड़ा नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। NSE के IPO का इंतजार बाजार पिछले कई वर्षों से कर रहा है। नियामकीय अड़चनों और पुराने कानूनी विवादों के कारण इसकी लिस्टिंग लगातार टलती रही है। अब संकेत मिल रहे हैं कि NSE भी इसी सप्ताह सेबी के पास अपना आईपीओ आवेदन दाखिल कर सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एनएसई का बिजनेस मॉडल काफी मजबूत है। एक्सचेंज को ज्यादा पूंजी निवेश की जरूरत नहीं पड़ती और अपने सेक्टर में इसकी पकड़ बेहद मजबूत है। हालांकि, इसकी कमाई का बड़ा हिस्सा डेरिवेटिव ट्रेडिंग से आता है, इसलिए नियामकीय बदलावों का असर इसकी आय पर पड़ सकता है।

Multibagger Return: 1 साल में 1 लाख के कर दिये करीब 3 लाख, इन 6 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स ने दिया 197% तक का रिटर्न

ये भी पढ़ें
International Mutual Funds

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Jun 2026 04:40 pm

Hindi News / Business / Share Market में लगाचार चौथे दिन बढ़त, इस हफ्ते Jio और NSE अपने IPO के लिए कर सकते हैं अप्लाई

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

PF का पैसा निकालने की पड़ने वाली है जरूरत? क्लेम न अटके इसलिए निपटा लें ये 4 जरूरी काम

Provident fund
कारोबार

Success Story: किसी को बेटे की बीमारी तो किसी को हनीमून टिकट से आया आइडिया, मिलिए इन 5 हसबैंड-वाइफ फाउंडर्स से जिन्होंने बनाई हजारों करोड़ की कंपनियां

husband-wife founder in india
कारोबार

Stock Market Outlook: 4 दिन में 3200 अंक चढ़ा सेंसक्स, निफ्टी 24,000 से ऊपर, पीस डील के बाद क्या होनी चाहिए निवेशकों की रणनीति?

Stock Market
कारोबार

Home Loan Calculator: कहां मिल रहा है सबसे सस्ता होम लोन, 20 साल के लिए लें 66 लाख का कर्ज तो कितनी बनेगी EMI?

Home Loan Interest Rate
कारोबार

Multibagger Return: 1 साल में 1 लाख के कर दिये करीब 3 लाख, इन 6 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स ने दिया 197% तक का रिटर्न

International Mutual Funds
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.