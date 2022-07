इजरायल में हैफा पोर्ट बंदरगाह को खरीद रहे गौतम अदाणी, खुद इजरायल सरकार ने किया ऐलान

गौतम अदाणी इजरायल में हैफा पोर्ट बंदरगाह को खरीद रहे हैं। इसके बाद में खुद इजरायल सरकार ने ऐलान किया है, जिसके बाद गौतम अदाणी ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हैफा पोर्ट इजरायल के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है।

एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अदाणी का दबदबा अब दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। उनकी कंपनी अडानी पोर्ट्स इजरायल में हैफा पोर्ट बंदरगाह को खरीद रही है, जो भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह ऑपरेटर है। गौतम अदाणी की कंपनी अडानी पोर्ट्स इजरायल के हैफा पोर्ट बंदरगाह को 9,500 करोड़ रुपए खरीद रही है। इसके बार में खुद इजरायल सरकार ने ऐलान किया, जिसके बाद गौतम अदाणी ने ट्वीट करके खुशी जाहिर करते हुए जानकारी दी।

Gautam Adani is buying Haifa Port port in Israel, The Israeli government itself announced