Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज भी गिरावट, उधर उछल गए चांदी के भाव, जानिए क्या हैं 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड का रेट

Gold Price Today: सोने की कीमतों में मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। मंगलवार सुबह एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.04 फीसदी या 45 रुपये की गिरावट के साथ 1,00,277 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिल रही है। वैश्विक बाजार की बात करें, तो सोने-चांदी की कीमतों में मिला-जुला ट्रेंड देखा जा रहा है।
सोने से इतर चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। घरेलू बाजार में चांदी का वायदा भाव हरे निशान पर ट्रेड करता दिखाई दिया। एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में चांदी का भाव 0.26 फीसदी या 289 रुपये की तेजी के साथ 1,13,585 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट गोल्ड 99,960 रुपये प्रति 10 ग्राम में बिक रहा है। 22 कैरेट गोल्ड 97,560 रुपये प्रति 10 ग्राम में बिक रहा है। 20 कैरेट गोल्ड 88,960 रुपये प्रति 10 ग्राम में बिक रहा है। 18 कैरेट गोल्ड 80,970 रुपये प्रति 10 ग्राम में बिक रहा है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 64,470 रुपये प्रति 10 ग्राम में बिक रहा है।
सोने की वैश्विक कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिला है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.05 फीसदी या 1.60 डॉलर की गिरावट के साथ 3,403.10 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.27 फीसदी या 9.13 डॉलर की बढ़त के साथ 3,351.50 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
वैश्विक स्तर पर चांदी की कीमतों में आज मंगलवार को तेजी देखने को मिली है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 0.38 फीसदी या 0.15 डॉलर की बढ़त के साथ 37.94 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.72 फीसदी या 0.27 डॉलर की बढ़त के साथ 37.88 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।