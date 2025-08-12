Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज भी गिरावट, उधर उछल गए चांदी के भाव, जानिए क्या हैं 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड का रेट

Gold Price Today: सोने की कीमतों में मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। मंगलवार सुबह एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.04 फीसदी या 45 रुपये की गिरावट के साथ 1,00,277 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिल रही है। वैश्विक बाजार की बात करें, तो सोने-चांदी की कीमतों में मिला-जुला ट्रेंड देखा जा रहा है।