आज लुढ़का सोना, आगे क्या हैं अनुमान? जानिए Gold को लेकर एक्सपर्ट्स की राय

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, जिससे गोल्ड के दाम प्रभावित हो सकते हैं। रूस-यूक्रेन में शांति की उम्मीद लगातार कम हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यह कह चुके हैं कि यूक्रेन शांति के लिए गंभीर नहीं। ऐसे में अगर रूस और यूक्रेन फिर से पहले वाले युद्ध में उलझते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात बिगड़ सकते हैं और सोने की कीमतों में उछाल आ सकता है। सोने को निवेश का सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। लिहाजा मुश्किल हालातों में निवेशक अपना पैसा सबसे पहले गोल्ड में लगाना पसंद करते हैं। इसके अलावा, टैरिफ को लेकर ट्रंप का मिजाज भी पीली धातु के लिए निर्णायक साबित हो सकता है।