Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज भी गिरावट, चांदी भी टूटी, जेवर खरीदने जा रहे तो जान लें भाव

Gold Silver Price Today: डॉलर में मजबूती के चलते सोने की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। उधर चांदी भी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 26, 2025

Gold Silver Price Today
सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। (PC: Pixabay)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भी गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखाई दिया है। शुक्रवार सुबह एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.02 फीसदी या 20 रुपये की गिरावट के साथ 1,12,609 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

अमेरिकी डॉलर में मजबूती के चलते वैश्विक बाजार में सोने में गिरावट आई है। इसके चलते ही घरेलू मार्केट में भी सोने के दाम गिरे हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आंकड़े उम्मीद से अधिक मजबूत दर्ज हुए हैं। इससे यूएस फेड के रेट कट आउटलुक को लेकर डाउट पैदा हो गए हैं, जिससे डॉलर मजबूत हो रहा है।

चांदी की कीमतों में भी गिरावट

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का वायदा भाव 0.22 फीसदी या 295 रुपये की गिरावट के साथ 1,36,761 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में आज शुक्रवार को मिला-जुला रुख देखने को मिला है। कॉमेक्स पर सोना शुक्रवार सुबह 3,773.40 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.12 फीसदी या 4.34 डॉलर की गिरावट के साथ 3,745.10 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

चांदी का वैश्विक भाव

चांदी की वैश्विक कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। शुक्रवार सुबह कॉमेक्स पर चांदी 0.14 फीसदी या 0.06 डॉलर की गिरावट के साथ 45.05 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.91 फीसदी या 0.41 डॉलर की गिरावट के साथ 44.77 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

क्रूड ऑयल में आई तेजी

क्रूड ऑयल की कीमतों में शुक्रवार सुबह तेजी देखी जा रही है। क्रूड ऑयल WTI 0.37 फीसदी उछलकर 65.22 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। वहीं, ब्रेंट ऑयल 0.22 फीसदी की तेजी के साथ 69.57 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है।

ये भी पढ़ें

Home Loan Calculator: बैंक मना कर रहे तो यहां मिल जाएगा आपको होम लोन, जानिए 20 साल के लिए 50 लाख के कर्ज पर EMI
कारोबार

खबर शेयर करें:

Published on:

26 Sept 2025 09:44 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज भी गिरावट, चांदी भी टूटी, जेवर खरीदने जा रहे तो जान लें भाव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.