ई-कॉमर्स साइटों के फेक रिव्यू पर लगेगी लगाम, जांच करने के लिए सरकार तैयार करेगी प्लेटफॉर्म

E-Commerce Websites: सरकार ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर होने वाले फेक रिव्यू पर संज्ञान लिया है। इसे रोकने के लिए उपभोक्ता मंत्रालय व ASCI (Advertising Standards Council of India) मिलकर नियम बनाएंगे। इसके साथ ही फेक रिव्यू पर नजर रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाएगा।

E-Commerce Websites: अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटों में होने वाले फेक रिव्यू से परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार फेक रिव्यू पर लगाम लगाने के लिए नियम के साथ प्लेटफॉर्म बनाएगी, जिसके जरिए फेक रिव्यू व इसे करने वाले को आसानी से पहचाना जा सकेगा। एक बयान जारी करते हुए बताया गया है कि उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत में ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा अपनाई जा रही मौजूदा व्यवस्था और दुनिया भर में सबसे अच्छी यूज हो रही तकनीक के बारे में अध्ययन करके एक रूपरेखा तैयार करेगा।

Fake reviews of e-commerce sites will be curbed, the government will prepare a platform to investigate