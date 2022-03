कैसे Reliance ने फ्यूचर ग्रुप डील मामले में Amazon को दी मात

कॉरपोरेट टाइटन्स के बीच हाई-प्रोफाइल विवाद जिसमें अमेज़ॅन ने रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच डील का विरोध किया था। ये विवाद काफी समय से चल रहा था जिसमें अंबानी आगे निकल गए हैं।

फ्यूचर ग्रुप को लेकर रिलायंस और ऐमज़ान में जबरदस्त तकरार देखने को मिली थी। अब इस जंग में अंबानी बेजोस से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर रिटेल के 200 बिग बाजार स्टोर का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। आने वाले दिनों में रिलायंस 250 और रिटेल स्टोर्स को अपने कंट्रोल में ले सकता है और ये इसके एक तिहाई रिटेल स्टोर के बराबर है। रिलायंस ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि फ्यूचर रिटेल द्वारा लीज का किराया अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। रिलायंस का ये कदम विशेषज्ञ Amazon के खिलाफ उसका आखिरी वार मान रहे हैं।

How Reliance beats Amazon in the Future Group deal case