8th Pay Commission में 1.8 से 2.86 के बीच रह सकता है फिटमेंट फैक्टर, 14000 से 33000 रुपये तक बढ़ जाएगी बेसिक पे

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार बाकी है। सरकार ने जनवरी 2025 में इस आयोग की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इसका औपचारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बीते दिनों राज्यसभा में जानकारी दी थी कि आयोग के टर्म्स ऑफ रेफ्रेंस (ToR) तय करने के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग और राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं। चौधरी ने बताया था कि आधिकारिक अधिसूचना उचित समय पर जारी की जाएगी। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अधिसूचना जारी होने के बाद ही होगी। इस बीच, कई एक्सपर्ट 8वें वेतन आयोग की संभावनाओं पर अपना व्यू दे रहे हैं। इनमें से एक व्यू 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को लेकर आ रहा है।