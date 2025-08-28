8th Pay Commission में 1.8 से 2.86 के बीच रह सकता है फिटमेंट फैक्टर, 14000 से 33000 रुपये तक बढ़ जाएगी बेसिक पे

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार बाकी है। सरकार ने जनवरी 2025 में इस आयोग की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इसका औपचारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बीते दिनों राज्यसभा में जानकारी दी थी कि आयोग के टर्म्स ऑफ रेफ्रेंस (ToR) तय करने के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग और राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं। चौधरी ने बताया था कि आधिकारिक अधिसूचना उचित समय पर जारी की जाएगी। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अधिसूचना जारी होने के बाद ही होगी। इस बीच, कई एक्सपर्ट 8वें वेतन आयोग की संभावनाओं पर अपना व्यू दे रहे हैं। इनमें से एक व्यू 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को लेकर आ रहा है।
वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये है, जबकि पेंशनर्स को 9,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलती है। जबकि अधिकतम बेसिक वेतन 2,25,000 रुपये है। वहीं कैबिनेट सचिव व अन्य शीर्ष पदों का वेतन 2,50,000 रुपये है। वेतन और पेंशन के साथ 55% महंगाई भत्ता (DA/DR) भी मिल रहा है। इस आधार पर फिलहाल एक कर्मचारी को न्यूनतम 27,900 रुपये प्रति माह वेतन और पेंशनर्स को 13,950 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में मिल रहे हैं।
नए वेतन आयोग में वेतन बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगी।
फॉर्मूला : संशोधित वेतन = बेसिक पे × फिटमेंट फैक्टर
फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए सरकार महंगाई भत्ते (DA) और न्यूनतम जीवन-यापन लागत का आकलन करती है। संभावना है कि सरकार Dr. Aykroyd Formula भी लागू कर सकती है, जिसमें भोजन, कपड़े और आवास जैसे जरूरी खर्चों के आधार पर न्यूनतम वेतन का तय होता है।
विभिन्न विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों ने अलग-अलग फैक्टर सुझाए हैं:
1; सुभाष चंद्र गर्ग (पूर्व वित्त सचिव) – 1.92 या 2.08
2; शिव गोपाल मिश्रा (NC-JCM) – 2.86
3; एम. राघवैया (NC-JCM) – 2.00
4; कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज – 1.8
5; 7वें वेतन आयोग में स्वीकृत फैक्टर – 2.57
इस प्रकार, नए आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.86 के बीच रह सकता है।
फैक्टर 1.8 : न्यूनतम वेतन 32,400 रुपये | न्यूनतम पेंशन 16,200 रुपये
फैक्टर 1.92 : वेतन 34,560 रुपये | पेंशन 17,280 रुपये
फैक्टर 2.0 : वेतन 36,000 रुपये | पेंशन 18,000 रुपये
फैक्टर 2.08 : वेतन 37,440 रुपये | पेंशन 18,720 रुपये
फैक्टर 2.57 : वेतन 46,260 रुपये | पेंशन 23,130 रुपये
फैक्टर 2.86 : वेतन 51,480 रुपये | पेंशन 25,740 रुपये
ध्यान देने वाली बात यह है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही DA/DR रीसेट होकर शून्य पर आ जाएगा।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा महंगाई और जीवन-यापन लागत को देखते हुए कम से कम 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होना चाहिए, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन 50,000 रुपये के करीब पहुंच सके। वहीं सरकार पर दबाव भी है कि वेतन संरचना को व्यावहारिक और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलित रखते हुए तय किया जाए।