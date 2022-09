Strong India: भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकॉनमी, ब्रिटेन को पीछे छोड़ा

इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के अनुसार भारत 2021 के आखिरी 3 महीने में ब्रिटेन को पीछे करते हुए 5वीं सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। इसके साथ ही IMF ने बताया कि भारत यह बढ़त फाइनेंशियल ईयर2022-23 में भी बनाए हुए है, जिसके कारण साल के आधार पर भी भारत 5वें स्थान पर पहुंच सकता है।

भारत अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन को छोड़ते हुए 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ब्रिटेन 5वें पायदान से फिसलकर 6वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के आगे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले चार देश अमरीका, चीन, जापान और जर्मनी हैं। दरअसल ब्रिटेन पिछले 4 चार दशक के सबसे ज्यादा महंगाई से जूझ रहा है और वह मंदी के बढ़ते रिस्क का सामना कर रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अनुमान लगाते हुए बताया है कि यह स्थिति 2024 तक जारी रह सकती है।

India became the 5th largest economy in the world by overtaking Britain