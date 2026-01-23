टैरिफ नहीं हैं भारत की सबसे बड़ी चिंता, IMF की पूर्व डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ ने बताई असली चुनौती

हार्वर्ड में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर ने कहा कि प्रदूषण भारत के निवेश को भी प्रभावित करता है। किसी भी अंतरराष्ट्रीय निवेशक के नजरिए से देखें, तो अगर आप भारत में अपना काम शुरू करने की सोच रहे हैं और आपको वहां रहना है, लेकिन वहां का पर्यावरण ऐसा नहीं है जहां आप सुरक्षित महसूस करें, तो यह बात आपको पीछे खींचती है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि जहां वैश्विक निवेशक इन चिंताओं पर विचार करते हैं, वहीं प्रदूषित शहरों में रोजाना रहने और काम करने वाले भारतीयों के स्वास्थ्य पर इसका असर और भी ज्यादा गंभीर है।