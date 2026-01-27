India-EU Trade Deal: ईयू के साथ FTA लेकर आएगा ऑटोमाबाइल सेक्टर के लिए बड़ा मौका, 50 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है ट्रेड सरप्लस

भारत-यूरोपीय यूनियन (EU) के बीच आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। इस समझौते से भारत का ट्रेड सरप्लस तेजी से बढ़ सकता है। एमके ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक, एफटीए लागू होने पर भारत का ईयू के साथ ट्रेड सरप्लस वित्त वर्ष 2030- 31 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ सकता हैं, जो अभी 15 अरब डॉलर है। इससे भारत के कुल एक्सपोर्ट में यूरोप की हिस्सेदारी बढ़कर 23% तक पहुंच सकती है। फिलहाल यह हिस्सेदारी 17% के आसपास है।