Bank Strike News: आज बैंक बंद हैं, 5 Days Banking की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं बैंक कर्मचारी

लगातार 4 दिन बैंक बंद रहने से आर्थिक गतिविधियां बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई हैं। बैंक यूनियन ने जानबूझकर 27 जनवरी को हड़ताल का ऐलान किया, ताकि चार दिन कामकाज प्रभावित होने से सरकार पर दबाव बढ़े और वह उसकी मांग पर विचार करने के बारे में सोचे। बैंक कर्मियों का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) सहित कई दूसरे सरकारी कार्यालयों में हर शनिवार को छुट्टी हो सकती है, तो फिर बैंकों में क्यों नहीं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने बताया है कि मुख्य मांग पांच दिन का वर्किंग वीक लागू करना है, जिसमें सभी शनिवार की छुट्टी शामिल है। मार्च 2024 में सैलरी रिवीजन सेटलमेंट के दौरान IBA के साथ इस बदलाव पर सहमति बनी थी, लेकिन इसे अभी तक लागू करने के लिए नोटिफाई नहीं किया गया है।