27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Bank Strike News: आज बैंक बंद हैं, 5 Days Banking की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं बैंक कर्मचारी

bank strike latest update: बैंक कर्मी 5 डेज बैंकिंग की मांग को लेकर आज हड़ताल पर हैं। बैंक यूनियन ने काफी पहले ही इस हड़ताल का ऐलान कर दिया था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 27, 2026

5 Days Banking

हड़ताल के चलते आज बैंकों में कामकाज नहीं होगा। (PC: AI)

Banks closed today: बैंकों में आज कोई कामकाज नहीं होगा। 5 डेज बैंकिंग की मांग को लेकर देश भर के बैंक कर्मी आज यानी 27 जनवरी को हड़ताल पर हैं। 22 और 23 जनवरी को हड़ताल टालने के लिए बैठक हुई थी, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। इस हड़ताल के चलते बैंक पूरे चार दिन बंद रहे हैं। 24 जनवरी को शनिवार था, 25 को रविवार और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सार्वजनिक छुट्टी थी। बैंकों में अब 28 जनवरी से सामान्य दिनों की तरह कामकाज होगा।

सरकार नहीं है तैयार?

बैंक कर्मी पिछले लंबे समय से हर शनिवार को अवकाश घोषित करने की मांग कर रहे हैं। मौजूदा व्यवस्था के तहत हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में छुट्टी रहती है। बैंक कर्मी चाहते हैं कि दूसरे सरकारी कार्यालयों की तरह बैंकों में भी सप्ताह में 5 दिन कामकाज की नीति होनी चाहिए। लेकिन सरकार इसके लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही है। सरकार ने इस प्रस्ताव को अब तक मंजूर नहीं किया है। इसी को लेकर 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल (bank strike news) बुलाई गई है।

पहले बन चुकी है सहमति

5-डेज बैंकिंग को लेकर इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) और बैंक यूनियनों के बीच सहमति बन चुकी है। पिछले साल 25 जुलाई को लोकसभा में वित्त मंत्रालय ने बताया था कि इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सभी शनिवार को अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, तब से अब तक सरकार ने इस प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया है। बैंक यूनियनों द्वारा सरकार को यह आश्वासन भी दिया है कि 5-डेज बैंकिंग से कामकाज प्रभावित नहीं होगा। क्योंकि बैंक कर्मचारी हर दिन 40 मिनट अतिरिक्त काम करेंगे। पूर्व में भी इस मांग को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर जा चुके हैं।

जानबूझकर चुना यह दिन

लगातार 4 दिन बैंक बंद रहने से आर्थिक गतिविधियां बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई हैं। बैंक यूनियन ने जानबूझकर 27 जनवरी को हड़ताल का ऐलान किया, ताकि चार दिन कामकाज प्रभावित होने से सरकार पर दबाव बढ़े और वह उसकी मांग पर विचार करने के बारे में सोचे। बैंक कर्मियों का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) सहित कई दूसरे सरकारी कार्यालयों में हर शनिवार को छुट्टी हो सकती है, तो फिर बैंकों में क्यों नहीं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने बताया है कि मुख्य मांग पांच दिन का वर्किंग वीक लागू करना है, जिसमें सभी शनिवार की छुट्टी शामिल है। मार्च 2024 में सैलरी रिवीजन सेटलमेंट के दौरान IBA के साथ इस बदलाव पर सहमति बनी थी, लेकिन इसे अभी तक लागू करने के लिए नोटिफाई नहीं किया गया है।

अब क्या होगा आगे?

सरकार ने स्वीकार किया है कि उसके पास 5 डेज बैंकिंग को लेकर प्रस्ताव विचाराधीन है। सरकार के साथ-साथ आरबीआई को भी इस प्रस्ताव को मंजूर करना होगा। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो बैंक खुलने और बंद होने का समय बदल सकता है। बैंक यूनियन ने सरकार को भरोसा दिलाया है कि 5 डेज बैंकिंग से कामकाज प्रभावित नहीं होगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि बैंक कर्मचारी हर दिन 40 मिनट अतिरिक्त काम करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Jan 2026 08:03 am

Published on:

27 Jan 2026 07:58 am

Hindi News / Business / Bank Strike News: आज बैंक बंद हैं, 5 Days Banking की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं बैंक कर्मचारी

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

सोने-चांदी में रिकॉर्ड तेजी, गोल्ड पहली बार 5000 डॉलर के पार पहुंचा

Gold price hits record high
कारोबार

Republic Day धमाका: भारत-EU ट्रेड डील फाइनल! अब लग्जरी कारें और वाइन होंगी सस्ती, जानें आम आदमी को क्या मिलेगा

India-EU-trade-deal
कारोबार

सोने-चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी के बाद ये धातु बना ‘अगला सिल्वर’, निवेशक 500KG तक की कर रहे खरीदारी

Gold-Silver Price
भीलवाड़ा

ईरान-अमेरिका तनाव: IndiGo ने 28 जनवरी तक रद्द कीं कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, एयर इंडिया ने भी बदला रास्ता

IndiGo
कारोबार

Gen Z में बढ़ रही इम्पल्स बोरोइंग, मिडिल क्लास भी कर्ज के जाल में फंस रहा, देखिए आंकड़े

Personal Loan Borrowers India
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.